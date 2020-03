KNVB zet nog geen streep door Eredivisie- en KKD-seizoen

Het Nederlandse profvoetbal ligt nog tot in ieder geval 6 april stil en maandagavond werd tijdens een persconferentie van onder meer Minister-President Mark Rutte duidelijk dat een aantal van de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zijn verlengd tot 1 juni. Hierdoor werd al snel de conclusie getroffen dat er tot die datum ook niet gevoetbald kan worden, maar de KNVB komt dinsdagmiddag met een nuance.

“Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was”, schrijft de voetbalbond in een persbericht. De KNVB benadrukt dat sportwedstrijden en competities buiten het besluit vallen om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni.

“Over het verdere verloop binnen de sport zal pas een besluit worden genomen in de aanloop naar 6 april. Maar op basis van het besluit van de overheid is besloten geen wedstrijden met publiek te spelen voor 1 juni”, vervolgt de bond zijn verklaring. Hiermee lijkt de KNVB de optie open te houden om voor de datum van 1 juni achter gesloten deuren te gaan spelen, of voetbalclubs in ieder geval de ruimte te geven om voor die datum de training te hervatten.

De bond benadrukt dat alle sportclubs en sportvoorzieningen in ieder geval tot 6 april dicht blijven. Tot die datum zullen er ook geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden. Op uiterlijk 6 april wordt gekeken of, en in welke mate, de maatregelen voor de sportwereld verlengd worden. Vanwege de nieuwe maatregelen kunnen er tot 1 juni in ieder geval geen congressen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd.

De KNVB houdt voor de rest van het seizoen mogelijk met drie mogelijke scenario’s. De eerste optie is om de competities uit te spelen voor 30 juni, waarbij er tot 1 juni geen publiek aanwezig mag zijn. Als tweede optie bestaat de mogelijkheid om de competities na 30 juni uit te spelen. Hiervoor zal wel een besluit van de UEFA nodig zijn dat het mogelijk maakt om de deadline van 30 juni te verzetten. Als derde optie noemt de bond om de competities niet uit te spelen.