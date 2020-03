'Op zo'n moment dacht ik dat er een steekje los zat bij Van Nistelrooij'

Ruud van Nistelrooij was er in zijn jaren bij Manchester United altijd enorm op gebrand om meer doelpunten te maken dan Thierry Henry, destijds de topschutter van Arsenal. Volgens Rio Ferdinand, toentertijd een ploeggenoot van de Nederlander op Old Trafford, kon Van Nistelrooij echt in zak en as zitten als Henry tijdens dezelfde speelronde meer had gescoord, zelfs als Manchester United een overwinning had geboekt.

Ferdinand doet de onthulling in een interview met het Manchester Evening News. "Van Nistelrooij kwam dan na een wedstrijd de kleedkamer in, en dat moet je geloven, in onze jacht op de landstitel. We hadden dan met 3-1 of 4-1 gewonnen en Ruud had één doelpunt gemaakt. Hij keek dan gelijk naar de televisie en en zei dan ‘oohh", aldus de oud-verdediger, die ook aangeeft dat Van Nistelrooij dan altijd met zijn hoofd schudde.

"Ruud ging dan meteen zitten. Wij vroegen gelijk: ‘Ruud, gaat het wel goed met je? Wat is er aan de hand?’ Hij zei dan: ‘Niets, er is niets aan de hand’. Iemand anders zei dan altijd. ‘Thierry heeft er vandaag twee gemaakt, en Ruud maar één. Hij loopt nu dus een doelpunt achter op Henry’. Volgens Ferdinand sloeg dergelijk nieuws altijd als een bom in bij de eerzuchtige Van Nistelrooij. "Dan was hij altijd helemaal uit het veld geslagen."

De teleurgestelde houding van Van Nistelrooij zorgde vaak voor verwarring bij Ferdinand. "Ik dacht op zo'n moment echt dat er een steekje los zat bij die gozer. We hadden net met 3-1 gewonnen, met onder meer een geweldig doelpunt van Ruud. Daarnaast had hij ook voor een assist gezorgd. Maar desondanks was hij hevig teleurgesteld." Van Nistelrooij kwam tussen 2001 en 2006 tot 150 doelpunten in 219 duels namens Manchester United. Henry verliet Arsenal in 2007 na acht jaar trouwe dienst, met 228 treffers in 375 wedstrijden als eindresultaat.