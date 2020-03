‘AS Roma denkt aan ruildeal met Feyenoord en legt contact met Raiola’

Feyenoord heeft dit seizoen op huurbasis de beschikking over Rick Karsdorp. De rechtsback keert na afloop van de huidige voetbaljaargang normaal gesproken terug naar AS Roma, waar hij nog vastligt tot medio 2022. Vanuit Italië komen dinsdag echter berichten dat het mogelijk is dat Feyenoord Karsdorp langer kan behouden, in een deal waar ook Steven Berghuis in betrokken zou kunnen worden.

La Gazzetta dello Sport-journalist Nicolò Schira weet te melden dat Berghuis op warme belangstelling vanuit Rome kan rekenen. De 28-jarige aanvaller is dit seizoen de absolute smaakmaker bij de Rotterdammers en steekt niet onder stoelen of banken graag een nieuw buitenlands avontuur aan te willen gaan, nadat een eerder dienstverband bij het Engelse Watford uitliep op een teleurstelling.

I Giallorossi zouden bereid zijn om de Oranje-international deze kans te bieden. Berghuis verlengde afgelopen zomer zijn contract bij Feyenoord nog tot medio 2022 en heeft destijds naar verluidt ook een gelimiteerde afkoopsom in zijn nieuwe verbintenis op laten nemen. Door Karsdorp in een eventuele deal te betrekken, kunnen de Romeinen dit bedrag echter flink naar beneden bijstellen.

Roma heeft volgens eerdere berichten een transfersom van om en nabij de acht miljoen euro in gedachten voor Karsdorp, die een kleine drie jaar geleden nog voor zestien miljoen werd overgenomen van Feyenoord. Schira weet toe te voegen dat de Italianen al contact hebben gelegd met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Berghuis.