VZ Quarantaine Quiz Ronde #2: De Muzikale Opstelling

Door de coronacrisis is een groot deel van Nederland thuis komen te zitten. Nu velen Netflix al hebben uitgespeeld en het verlangen naar voetbal steeds groter begint te worden, doen wij een duit in het zakje om de strijd met de verveling aan te gaan. Deze week presenteren wij de VZ Quarantaine Quiz, een vijfdelige voetbalquiz met iedere dag een nieuwe ronde. Onder de juiste inzendingen verloten wij dagelijks een cadeaubon t.w.v. € 50,- te besteden bij onze vrienden van Voetbalshop.nl. Stuur om mee te doen jouw antwoord in een privébericht aan Voetbalzone of reageer met een DM op Instagram. De winnaars worden dagelijks bekend gemaakt. Maandag werd met de Voetbal Citatenpuzzel de eerste ronde afgewerkt en de eerste waardecheck gaat naar gebruiker 'Erens'.

Vandaag Ronde #2: De Muzikale Opstelling!

Hieronder zie je elf afbeeldingen van artiesten met daarbij hun naam of de titel van hun hit plus een jaartal. De ontbrekende informatie (de niet genoemde artiestennaam of titel) verwijst naar een speler die in het afgelopen jaar is opgeroepen voor Oranje en komend EK in actie zou kunnen komen voor Nederland. Als je de namen hebt gevonden, kun je met de aangegeven letters in de tweede afbeelding de laatste speler vormen. Je kunt jouw antwoord insturen via een privébericht aan Voetbalzone of een DM op Instagram. De winnaar wordt bekend gemaakt bij de puzzel van woensdag.

Vind de elf spelers aan de hand van de niet genoemde artiesten of titels.

Gebruik de antwoorden uit de opstelling om de laatste speler te vinden.

