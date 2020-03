Computermodel moet ‘nachtmerrie’ over ‘oneerlijke’ Eredivisie voorkomen

Adviesbureau Hypercube komt met een computermodel waardoor het restant van het seizoen in de Eredivisie in minder speelronden kan worden afgewerkt. Door middel van het algoritme, waarbij wordt gekeken naar de prestaties en het programma dat is afgewerkt, kan een zogeheten ‘gewogen stand’ worden gepresenteerd. Volgens Hypercube is het model zeker niet nadelig voor de Nederlandse clubs.

"Daarmee kan een aantal speelrondes vervallen, zonder dat de kansen van de clubs toenemen of slinken", vertelt directeur Peter Nieuwenhuis in gesprek met Voetbal International. De bestuurder, eerder al de bedenker van de kampioens-play-offs in de Belgische Jupiler Pro League, heeft al de nodige lijntjes uitgelegd. "We hebben bonden inmiddels benaderd met dit model waarmee in juni de competities op een correcte manier tot een einde zouden kunnen komen."

In Europa liggen de competities stil en wordt flink gediscussieerd over het restant van deze voetbaljaargang. Wordt er na 1 juni weer gevoetbald, of gaat er soms definitief een streep door dit seizoen? "Daarom zijn er besluiten nodig die plausibel in de oren klinken van alle betrokkenen: spelers, trainers, fans, sponsors, clubbestuurders en zendgemachtigden", aldus Nieuwenhuis, die gelijk een oplossing aandraagt. "We kunnen de puntentotalen van alle deelnemende clubs zodanig schalen dat de kansen die clubs tot op de dag van vandaag op het veld hebben verworven, intact blijven. Dat zorgt voor maximale eerlijkheid en bezorgt iedereen een spannend einde van het seizoen."

De aandacht komt vervolgens weer op de Eredivisie te liggen. "Je zou er bijvoorbeeld aan kunnen denken om FC Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord nog te spelen, zodat iedereen op 26 wedstrijden staat", legt Nieuwenhuis uit. "Vervolgens schrap je de rondes 27 tot en met 30 en maak je een nieuwe stand. Wat dat voor clubs betekent, rekent de computer uit. Zo wordt er onder meer rekening gehouden met het programma dat clubs hebben afgewerkt." Clubs met een makkelijk programma tot dusver ontvangen een kleinere bonus dan clubs met een zwaarder programma. "Zo ontstaat weliswaar een gekunstelde ranglijst, maar wel een die recht doet aan hetgeen de clubs tot nu toe hebben gepresteerd. Zo kan je met een verhaal komen naar je sponsors, fans en houders van de uitzendrechten."

Een eventuele play-off tussen koploper Ajax en achtervolger AZ, die in punten gelijk staan, ziet Nieuwenhuis niet zitten. "Het gaat om meer dan alleen dat. Stel dat de overheid straks de regels versoepelt en dat je nog een paar weken zou kunnen voetballen? Dan moet je ervoor zorgen dat álle clubs relevante wedstrijden hebben." De Hypercube-directeur kijkt verder dan de titelstrijd. "Er staat veel meer op het spel dan alleen een schaal. Het gaat om de continuïteit van de bedrijfstak." Een eerlijk seizoenseinde gaat dus voor alles. "Mijn nachtmerrie is dat de huidige stand straks maar wordt gepakt omdat men het niet meer weet. Dat zou pas echt oneerlijk zijn."