‘Bijlow raakte me zó hard dat ik naar de grond ging, daarna moest hij lachen’

George Johnston maakte afgelopen zomer de overstap van Liverpool naar Feyenoord. De jeugdinternational van Schotland wacht echter nog op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de Rotterdammers en maakt zijn minuten voornamelijk in het shirt van Jong Feyenoord. Toch denkt hij dat hij de goede keus heeft gemaakt door naar Nederland te verhuizen.

Johnston sloot zich al op zijn achtste aan bij Liverpool en wist het uiteindelijk, zij het in oefenverband, zelfs tot de hoofdmacht te schoppen: “Dat zijn mooie ervaringen voor een jonge voetballer. Sowieso was werken onder Jürgen Klopp een mooie ervaring”, laat hij weten via de officiële kanalen van Feyenoord. Johnston merkte in die periode dat Klopp veel bezig is met de individuele ontwikkeling van spelers: “Klopp knoopt net zo makkelijk een praatje aan met een speler van het Onder 21-team als met een vaste basisspeler van het eerste team.”

“Ik denk dat jonge jongens erg veel leren van dat soort ervaringen. En ik denk dat onder Jürgen Klopp veel meer van die jonge jongens dit soort kansen hebben gekregen. Toch wist ik dat ik afgelopen zomer de kans niet mocht laten lopen toen Feyenoord zich voor mij meldde”, gaat hij verder. “Ik wilde me verder ontwikkelen bij een eerste team van een club, want daar ga je ook heel andere stappen zetten dan in nog een seizoen bij het Onder 21-team van Liverpool.”

Johnston woont in Nederland voor het eerst op zichzelf en kwam afgelopen zomer ook binnen in een nieuwe omgeving. In doelman Justin Bijlow heeft hij inmiddels een maatje gevonden waar hij veel mee optrekt: “Steven Berghuis noemde ons laatst The Shadow Brothers, omdat we eigenlijk altijd bij elkaar in de buurt zijn. Niet alleen op 1908, maar ook in onze vrije tijd. Justin woont vlak bij mij en we gaan als beste vrienden met elkaar om, maar op het trainingsveld kan hij me wel vermoorden.”

De verdediger en de doelman komen elkaar regelmatig tegen tijdens de oefensessies en Johnston zal het eerste duel dat hij uitvocht met Bijlow niet snel vergeten: “De bal kwam tussen ons in en we gingen er allebei vol voor. Hij raakte me zó hard, dat ik naar de grond ging. Toen ik opstond begon hij keihard te lachen. Die mentaliteit kan ik erg waarderen.”