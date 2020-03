Silooy: ‘Tot onze verbazing kwam hij in de rust de kleedkamer binnen’

Johan Cruijf overleed op 24 maart 2016 en precies vier jaar later denkt de voetbalwereld terug aan de legendarische nummer 14. Sonny Silooy wordt door het Algemeen Dagblad gevraagd naar een mooie herinnering aan Cruijff en gaat in op zijn eerste ontmoeting met de legende. “Ik moet gelijk denken aan een moment toen ik bij Ajax in de A1 speelde”, zegt Silooy.

“Het was 1980 denk ik”, herinnert de oud-voetballer zich in gesprek met de krant. “Aad de Mos was toen onze trainer. We speelden een wedstrijd en ineens stond hij daar aan de zijlijn: Johan Cruijff. Hij was net even gestopt met voetballen en vond het gewoon mooi om bij de jeugd te komen kijken. Tot onze verbazing kwam hij in de rust de kleedkamer binnen. Stond hij daar in zijn kloffie, handen in de zakken. Hij zei niet veel, maar ik weet ook niet meer wat. Ik was zo onder de indruk. Het was mijn eerste ontmoeting met hem. Met de man van wie ik vroeger posters op mijn kamertje had.”

John van ’t Schip was destijds ploeggenoot van Silooy in de jeugd van Ajax. “Ik weet nog dat we weer het veld op liepen voor de tweede helft. John tikte me aan en zei: mooi hè, dat Johan bij ons in de kleedkamer was”, vervolgt Silooy. “Ik zei alleen terug: heel mooi. Niet veel later maakte Johan zijn rentree op de velden en ik mocht ik als jong ventje met hem op hetzelfde trainingsveld bij Ajax staan. Zelfs een aantal wedstrijden spelen. Hij was nog altijd zo fit als een hoentje. Toen besefte ik wel dat ik bevoorrecht ben. Dat ik met een legende heb mogen samenspelen.”

Silooy brak in 1980 door bij Ajax en bleef tot 1987 in Amsterdam. Nadat hij de Europa Cup II had gewonnen met Ajax maakte een transfer naar Matra Racing Paris, om na twee jaar weer terug te keren bij zijn oude liefde. In zijn tweede periode bij Ajax beleefde hij zijn grootste successen. Zo maakte hij deel uit van het team dat in 1995 de Champions League en de wereldbeker voor clubteams won, terwijl hij in 1992 ook al met Ajax de UEFA Cup in de wacht had gesleept. Silooy werd in totaal zeven keer landskampioen en won viermaal de KNVB Beker met Ajax.