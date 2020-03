‘Iedereen is aan het feesten en ik zit daar met een depressieve Messi’

Jöel Matip had vorig seizoen na de comeback van Liverpool tegen Barcelona in de Champions League een ongemakkelijke ontmoeting met Lionel Messi. De Engelse topclub verloor de heenwedstrijd van de halve finale met 3-0, maar kon op Anfield met een spectaculaire 4-0 zege alsnog de finale bereiken. Matip werd nadien geconfronteerd met een 'depressieve' Messi.

"Na de wedstrijd gingen we met de armen om elkaar heen You'll Never Walk Alone zingen met de fans", memoreert de centrale verdediger in gesprek met 11Freunde. "Dat was een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Misschien staat deze herinnering wel op gelijke hoogte met mijn debuut voor Schalke 04 tegen Bayern München (1-1, in november 2009, red.)."

"Het maakte mij helemaal niets meer uit: ik zat op een roze wolk. Toen ik daarna naar de dopingcontrole moest, was daar iemand die behoorlijk depressief was: Lionel Messi. Je kent elkaar van het veld, maar het is niet zo dat je iedere dag met elkaar in een kleine kamer zit alsof je koffie met elkaar gaat drinken", aldus Matip, die spreekt over een ongemakkelijke situatie.

"Iedereen is aan het feesten en ik zit daar in een klein hok met een depressieve Messi", vat de stopper de situatie met een lach samen. Uiteindelijk wist Liverpool dat seizoen de Champions League ook te winnen. In de finale was de formatie van manager Jürgen Klopp met 0-2 te sterk voor Tottenham Hotspur dankzij doelpunten van Mohamed Salah en Divock Origi.