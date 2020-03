Royston Drenthe maakt acteerdebuut in populaire serie: ‘Meer dan spannend’

Royston Drenthe heeft zijn debuut gemaakt als acteur. De voormalig profvoetballer van onder meer Feyenoord en Real Madrid heeft een rol gekregen in de serie Mocro Maffia, zo laat hij weten via sociale media. De speler van Kozakken Boys heeft zijn acteerdebuut lang stil moeten houden. “Nieuwe speler gemeld! Het is dan zover...”

“Na lang stil te moeten houden, mag ik dan eindelijk bekendmaken dat ik te zien ben in de serie Mocro Maffia!”, zo schrijft Drenthe op Instagram. Hij laat weten ‘super enthousiast’ te zijn over zijn deelname. “Ik kan niet wachten om de kijkers te mogen amuseren met mijn rol. Ik vind het meer dan spannend om jullie deze andere kant van Royston te laten zien, maar ik hoop dat jullie er net zo van gaan genieten als ik.”