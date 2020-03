‘Spelers in PL walgen van plannen en zijn klaar om te rebelleren’

De Premier League ligt momenteel stil vanwege de coronacrisis. Er doen verhalen de ronde dat men in Engeland gaat besluiten de competitie op een gegeven moment zonder publiek te hervatten. De spelers van de Premier League-clubs zitten echter totaal niet te wachten op een dergelijk scenario, zo wordt er dinsdagochtend gemeld in de Engelse media.

Naar verluidt zijn de spelers klaar om te rebelleren als het genoemde plan doorgang vindt. Niet alleen spelers uit de Premier League, maar ook in de lagere Engelse divisies is men fel tegen het idee om zonder fans wedstrijden af te werken. De voetballers hebben hun zorgen gedeeld met de spelersvakbond nadat zowel de Premier League als de English Football League vorige week aangaf dat het mogelijk is om de competities te hervatten zonder de aanwezigheid van supporters.

De spelers zijn volgens de berichtgeving om verschillende redenen 'onvermurwbaar' in hun besluit om niet achter gesloten deuren duels te spelen. Ten eerste vrezen de spelers voor hun eigen veiligheid. Daarnaast wil men hun eigen omgeving niet in gevaar brengen door het coronavirus over te geven. Bovendien willen de spelers hulpdiensten niet tot last zijn. Tot slot zien de spelers weinig heil in het afwerken van wedstrijden zonder de aanwezigheid van de loyale fans, zo klinkt het.

De spelers hebben hun zorgen kenbaar gemaakt bij de spelersvakbond. "Spelers hebben inderdaad zorgen en we begrijpen dat deze optie niet de voorkeur geniet. Maar alles moet overwogen worden", liet Gordon Taylor van de spelersvakbond eerder weten. Momenteel zijn de Engelse competities opgeschort tot minimaal 1 mei, maar de kans bestaat dat de regering, in navolging van de Nederlandse overheid, besluit een latere datum aan te wijzen.