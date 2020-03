‘Barcelona wil Ousmane Dembélé om twee redenen toch niet verkopen’

Ousmane Dembélé lijkt toch een toekomst te hebben bij Barcelona. De Franse aanvaller heeft sinds zijn transfer van Borussia Dortmund naar de Catalanen veel te maken gehad met blessureleed en mede daardoor is hij nog niet volledig uit de verf gekomen. Volgens diverse Spaanse media zou hij komende zomer in de etalage worden gezet, maar AS meldt dat Barça de 22-jarige buitenspeler om meerdere redenen niet verkocht zal worden.

Dembélé stond al verschillende keren langdurig buitenspel en is ook op dit moment herstellende van een kwetsuur. De 21-voudig international liep een zware hamstringblessure op en heeft zich eerder dit jaar laten opereren in Finland. Hij zal ongeveer zes maanden nodig hebben om volledig te herstellen. Barcelona acht het niet correct om een speler in een dergelijke situatie te verkopen. Nu het seizoen is stil komen te liggen door de uitbraak van het coronavirus, gunt de club hem alle tijd om zo goed mogelijk te herstellen. Dembélé kan zijn pijlen derhalve volledig richten op de volgende jaargang.

Barcelona wil Dembélé, wiens contract in het Camp Nou doorloopt tot medio 2022, behouden, ook omdat de club en trainer Quique Setién nog altijd veel vertrouwen in hem hebben. De clubleiding is ervan overtuigd dat de aankoop van 125 miljoen euro uit kan groeien tot een van de dragende krachten bij Barcelona. AS wijst naar de vele blessures die de aanvaller heeft gehad, waardoor hij nooit de kans heeft gekregen om voor een langere periode constant te presteren.

De koploper van LaLiga vertrouwt erop dat Dembélé de periode met veel blessureleed snel achter zich kan laten nu er een oorzaak is gevonden voor zijn blessuregevoeligheid. Uit onderzoek is gebleken dat de vele spierklachten te maken hebben gehad met het feit dat zijn lichaam nog niet uitgegroeid was toen hij in de zomer van 2017 als vervanger van Neymar werd aangetrokken. Door harder te trainen zullen zijn spieren beter ontwikkelen zodat hij in de toekomst meer gebruik kan maken van zijn explosiviteit, zo klinkt het.