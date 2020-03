‘Ajax maakt miljoenen over en heeft transferrechten in handen’

David Neres is naar verluidt volledig eigendom van Ajax. Het Braziliaanse UOL Esporte meldt dat de Amsterdamse club de laatste twintig procent van de transferrechten inzake de 23-jarige aanvaller heeft afgekocht. Volgens de berichtgeving heeft Ajax afgelopen week zeven miljoen euro overgemaakt aan São Paulo.

UOL Esporte geeft aan dat de betaling onderdeel uitmaakt van de transfer van Antony naar Ajax. Komende zomer ruilt de twintigjarige aanvaller São Paulo in voor een dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. Ajax betaalt circa 16 miljoen euro om de jongeling in te lijven, een transfersom dat middels variabelen kan oplopen tot 22 miljoen.

São Paulo heeft het overgemaakte bedrag van Ajax hard nodig. De Braziliaanse club verkeert in financieel opzicht in zwaar weer. Naar verluidt moest men de betaling van de salarissen van de spelers al noodgedwongen uitstellen om het hoofd boven water te kunnen houden. Met de extra miljoenen uit Amsterdam kan São Paulo weer vooruit, zo klinkt het.

Met de deal kan Ajax in de toekomst meer cashen voor Neres, die nog tot de zomer van 2023 vastligt bij de huidige koploper van de Eredivisie. De zevenvoudig Braziliaans international kwam in januari 2017 over van São Paulo voor ongeveer twaalf miljoen euro. De buitenspeler kwam tot dusver tot 119 wedstrijden voor Ajax, met 35 doelpunten en 34 assists als resultaat.