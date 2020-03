Koeman: ‘Ik zie graag dat hij ons komt versterken in de periode van een EK’

Ronald Koeman zou dinsdag voor het eerst dit kalenderjaar op het veld staan met zijn Oranje-selectie ter voorbereiding op de vriendschappelijke interlands tegen de Verenigde Staten en Spanje. De bondscoach zit door het coronavirus echter noodgedwongen thuis en zegt niet te weten wanneer de draad weer wordt opgepakt. Ook de vergaderingen met de staf van Oranje zijn geschrapt. “Er zijn geen wedstrijden om te bespreken en geen actuele prestaties van spelers. Het kantoor in Zeist is ook tot nader order dicht”, zegt Koeman in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Maandagavond werd bekend dat de noodmaatregelen worden aangescherpt en verlengd tot 1 juni. Hierdoor liggen de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stil en lijkt het seizoen voorbij. Ook Koeman tast in het duister over de invulling van de komende periode: “Eerst zullen competities weer van start moeten gaan. En je zult moeten weten of je met Oranje nog iets gaat doen voor de zomer. Tussen 1 en 9 juni staat nu formeel nog een interlandweek op de kalender, al ga ik er al niet meer vanuit dat die doorgaat. In dat geval wordt de Nations League weer het eerste evenement. Daarin kennen we onze tegenstanders al. Er valt even niks voor te bereiden, hooguit dat. Maar ook pas te zijner tijd, want de Nations League start in september.”

Ondanks dat de Oranje-selectie dinsdag niet bij elkaar komt, zegt Koeman wel in contact te staan met de spelers. “Afgelopen zaterdag was ik jarig”, vertelt Koeman, die 57 jaar oud is geworden. “Het viel wel op: er kwamen nu meer berichten van spelers binnen dan normaal. Ik zal niet ineens een veel populairdere trainer zijn, dus het zegt alles over de situatie. Ook spelers hebben tijd over momenteel, zijn niet druk met zichzelf en met wedstrijden. Ze lezen meer, volgen het nieuws.”

Eerder maakte de KNVB bekend dat PSV-jeugdtrainer Ruud van Nistelrooij voor de duur van het EK aan de staf van het Nederlands elftal toegevoegd zal worden. Of de voormalig topspits van onder meer Manchester United en Real Madrid in mei 2021 aansluit bij Oranje? “Wat mij betreft wel”, reageert de bondscoach. “We hebben er contact over. Ik zie graag dat hij ons komt versterken in de periode van een EK. Het zal grotendeels aan Ruud zelf liggen wat er mogelijk is. Hoe gaat zijn trainersloopbaan er na komend seizoen uit zien? Wat gaat hij op termijn doen bij PSV?”