Gunstige Champions League-pot voor Ajax lonkt bij einde Eredivisie-seizoen

De kans dat het seizoen 2019/20 in de Eredivisie nog kan worden afgemaakt lijkt klein, nu het kabinet alle bijeenkomsten met personen tot 1 juni heeft verboden. Daarmee voltrekt zich mogelijk het scenario dat de Europese tickets van volgend seizoen worden vergeven op basis van de huidige ranglijst in de Eredivisie. Dat besluit zou betekenen dat de felbegeerde Champions League-plekken gaan naar Ajax en AZ, waarbij de Amsterdammers zich vermoedelijk direct plaatsen. Een gunstige potindeling lonkt bovendien voor de manschappen van trainer Erik ten Hag gezien de huidige stand van zaken.

Het probleem met het voltooien van het huidige Eredivisie-seizoen

Het kabinet maakte maandagavond nieuwe verregaande maatregelen bekend in de strijd tegen het coronavirus: alle evenementen waarbij personen samenkomen, waaronder voetbal, worden tot 1 juni verboden. Het regeringsbesluit heeft waarschijnlijk tot gevolg dat het Eredivisie-seizoen niet meer afgemaakt kan worden. De contracten in het voetbal lopen tot 30 juni, waardoor er slechts één maand beschikbaar is om acht tot negen speelronden te organiseren. Daar komt nog bij dat de KNVB een richttermijn hanteert van drie trainingsweken voor alle spelers, voordat de competitie überhaupt hervat kan worden. Het lijkt dan ook een utopie dat de huidige Eredivisie-jaargang kan worden afgemaakt.

De stand van zaken in de rest van Europa

De situatie voor de Premier League lijkt op dit moment minder nijpend dan in Nederland. Zo nam de Engelse competitie zondag het besluit om vermoedelijk op 1 juni te hervatten. De bedoeling is om de tien (en voor sommige clubs elf) resterende speelronden in zes weken af te ronden; het seizoen zou dan wel tot half juli verlengd moeten worden, waarvoor mogelijk dispensatie van wereldvoetbalbond FIFA benodigd is.

De Ligue 1 denkt evenmin aan stoppen: de hoogste Franse divisie bracht maandag naar buiten dat de clubs het er unaniem over eens zijn dat het seizoen afgemaakt moet worden. Er liggen twee scenario’s op tafel: indien mogelijk worden alle wedstrijden gepland vóór 30 juni, maar de clubs houden zich in geval van nood vast aan de einddatum van 15 juli. De hervattingsdatum in de Bundesliga staat nog altijd op 2 april, al zijn er in Duitsland grote twijfels of de competitie zo snel alweer kan beginnen. Dinsdag komt de Duitse voetbalbond bijeen om daarover te beslissen.

In het zeer zwaar door corona getroffen Italië zijn inmiddels grote twijfels of de Serie A kan worden voltooid. Officieel ligt de competitie stil tot 4 april, maar niemand in Italië gaat ervan uit dat de bal dan weer kan gaan rollen. Ook Spanje wordt hard geraakt door corona: maandag besloot LaLiga om de competitie voor onbepaalde tijd stop te zetten. Spanje verblijft in ieder geval tot 12 april in volledige lockdown.

De situatie voor AZ in de Champions League komend seizoen

AZ bevindt zich als nummer twee van de Eredivisie in een overzichtelijke situatie. Er zijn twee verschillende voorronderoutes die naar het hoofdtoernooi van de Champions League kunnen leiden: een pad voor de kampioenen in de Europese competities, en een route voor niet-kampioenen. AZ zou als nummer twee van de Eredivisie logischerwijs instromen in de route voor niet-kampioenen, in de tweede ronde om precies te zijn. De Alkmaarders moeten dan liefst drie ronden overleven om een ticket voor de lucratieve groepsfase te verdienen.

Bij de huidige standen in de verschillende competities in Europa zouden de volgende teams zich kwalificeren voor de voorronde voor niet-kampioenen:

De clubs in de voorronden voor niet-kampioenen bij de huidige stand van zaken:

Q CLUB GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Q3 Stade Rennes 3de van Frankrijk 14,000 Q3 Krasnodar 3de van Rusland 35,000 Q3 Benfica 2de van Portugal 70,000 Q3 AA Gent 2de van België 39,500 Q3 Zorya Luhansk 2de van Oekraïne 12,500 Q2 Istanbul Basaksehir 2de van Turkije 21,500 Q2 AZ 2de van Nederland 18.500 Q2 Red Bull Salzburg 2de van Oostenrijk 53,500 Q2 Viktoria Plzen 2de van Tsjechië 34,000 Q2 PAOK Saloniki 2de van Griekenland 21,000 Q2 HNK Rijeka 2de van Kroatië 11,000

Q3 = instroom in de derde voorronde, Q2 = instroom in de tweede voorronde

AZ heeft in de tweede voorronde door zijn lage coëfficiënt (18,500) geen geplaatste status. De ploeg van trainer Arne Slot wacht daarom een loodzware loting tegen een van de drie hoogst gekwalificeerde ploegen: Red Bull Salzburg, Viktoria Plzen of Istanbul Basaksehir. Mocht de Eredivisionist dat overleven, dan heeft het in voorronde drie eveneens géén geplaatste status en dus behoort een confrontatie tegen Benfica, AA Gent, of Krasnodar tot de mogelijkheden. Met de laatste vier overgebleven teams volgt ook nog een vierde voorronde (play-off), waarvan de twee winnaars naar de groepsfase gaan. Mocht AZ de hoofdfase behalen, dan komen de Noord-Hollanders gegarandeerd in Pot 4 terecht. AZ stuit in dat geval op drie (op papier) ijzersterke opponenten.

De scenario’s voor Ajax in de Champions League komend seizoen

Voor Ajax hangt veel af van of het huidige Champions League-seizoen uitgespeeld wordt. Dat zit zo: Nederland bezet de elfde plaats op de ranking die de verdeling van de Champions League-tickets in het seizoen 2020/21 bepaalt. Dat houdt in dat de nummer één van de Eredivisie in 2019/20 rechtstreeks het miljardenbal mag betreden (zonder voorronden), indien de Champions League-winnaar van het huidige seizoen zich óók via zijn nationale competitie plaatst voor het elitetoernooi. Gezien het overgebleven deelnemersveld in de CL is dat zeer aannemelijk: alleen Valencia, Napoli en Olympique Lyon staan níet op een CL-plek in hun eigen competitie.

Voor Ajax is het dus cruciaal of de Champions League dit seizoen voltooid kan worden. Indien er géén winnaar wordt uitgeroepen, dan moet Ajax instromen in de laatste play-off voor kampioenen. Komt er wél een winnaar en plaatst die zich via de eigen competitie eveneens voor de Champions League, dan stroomt Ajax direct in de groepsfase in.

Het meest waarschijnlijke scenario

Het is gezien de ontwikkelingen onzeker is of de Champions League vóór 30 juni afgemaakt kan worden, maar eerder deze maand werd wel bekend dat de UEFA aanstuurt op een CL-finale op 27 juni. In onderstaand scenario wordt geïmpliceerd dat er wél een CL-winnaar komt en dat de betreffende club zich óók via de eigen competitie plaatst voor het toernooi. Ajax krijgt in dat geval dus direct toegang tot de groepsfase van de CL.

De potindeling voor Ajax bij de loting voor de groepsfase van het seizoen 2020/21

De 32 geplaatste clubs worden voor de loting van de groepsfase ingedeeld in vier Potten.

Pot 1

De kampioenen van de nummers 1 tot en met 6 van de landenranking nemen gegarandeerd plaats in Pot 1. Ook de Champions League-winnaar en Europa League-winnaar komen sowieso in Pot 1. Als de CL- en/of EL-winnaar óók kampioen van een top 6-land is, dan maken de kampioenen van land 7 en 8 (Portugal en België) ook aanspraak op Pot 1.

Pot 2 t/m 4

Als een club geen recht heeft op een plek in Pot 1, dan komt deze in Pot 2, 3 of 4. De indeling van pot 2 tot en met 4 geschiedt op basis van de coëfficiënt van de clubs: hoe hoger je coëfficiënt, hoe hoger je komt in de potindeling.

De potindeling in het seizoen 2020/21 bij de huidige stand van zaken:

CLUBS IN POT 1 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Barcelona 1ste van Spanje 124,000 Liverpool 1ste van Engeland 99,000 Juventus 1ste van Italië 115,000 Bayern München 1ste van Italië 123,000 Paris Saint-Germain 1ste van Frankrijk 105,000 Zenit St. Petersburg 1ste van Rusland 64,000 FC Porto 1ste van Portugal 75,000 Winnaar Europa League - -

CLUBS IN POT 2 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Real Madrid 2de van Spanje 134,000 Manchester United 5de van Engeland** 92,000 Sevilla 4de van Spanje 88,000 Borussia Dortmund 2de van Duitsland 85,000 Chelsea 4de van Engeland 83,000 Shakhtar Donetsk 1ste van Oekraïne 77,000 Benfica 2de van Portugal (via voorronde*) 70,000 Ajax 1ste van Nederland 69,500

CLUBS IN POT 3 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Red Bull Salzburg 2de van Oostenrijk (via voorronde*) 53,500 RB Leipzig 3de van Duitsland 44,000 Olympiacos 2de van Griekenland (via voorronde*) 43,000 Lazio 2de van Italië 41,000 Celtic 1ste van Schotland (via voorronde*) 34,000 Dinamo Zagreb 1ste van Kroatië (via voorronde*) 33,500 Lokomotiv Moskou 2de van Rusland 33,000 Atalanta 4de van Italië 32,500

CLUBS IN POT 4 GEPLAATST ALS COËFFICIËNT Internazionale 3de van Italië 32,000 Olympique Marseille 2de van Frankrijk 31,000 FK Astana 1ste van Kazachstan (via voorronde*) 115,000 Club Brugge 1ste van België 28,500 Borussia Mönchengladbach 4de van Duitsland 26,000 Leicester City 3de van Engeland 22,000 Real Sociedad 4de van Spanje 19.885 Trabzonspor 1ste van Turkije 6.720

* In de potindeling wordt geïmpliceerd dat de clubs met de hoogste coëfficiënt doorstromen uit de twee voorronderoutes.

** Omdat Manchester City verbannen is van Champions League-deelname, neemt de Engelse nummer vijf Manchester United diens plek in.

In het bovenstaand geschetste scenario valt Ajax op basis van zijn coëfficiënt van 69,500 net in Pot 2. Dat zou zeer gunstig zijn voor de ploeg van trainer Erik ten Hag, want in dat geval worden in ieder geval grootmachten als Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund en Chelsea ontlopen. Overigens zat Ajax ook bij de loting voor de groepsfase van het seizoen 2019/20 in Pot 2; toen werd de regerend landskampioen gekoppeld aan Chelsea, Valencia en Lille OSC.

De huidige koploper van de Eredivisie kan er echter zeker niet blind vanuit gaan dat Pot 2 binnen is, want het scenario is van veel factoren afhankelijk. Een voorbeeld: de nummer vier van LaLiga is momenteel Real Sociedad (met een lage coëfficiënt van 19,885), maar als nummer vijf Atlético Madrid (coëfficiënt: 126,000) die positie in het (eventuele) restant van de competitie nog overneemt, dan plaatst niet Sociedad, maar Atlético zich voor de Champions League. De Madrilenen komen dan met hun veel hogere coëfficiënt boven Ajax in Pot 2. De Amsterdammers worden in dat geval als het ware ‘naar beneden gedrukt’ richting de minder gunstige Pot 3.

Het is in theorie dus ook mogelijk dat Ajax voorronden moet spelen (bijvoorbeeld als er geen Champions League-winnaar komt dit seizoen). In dat geval stromen de Nederlandse hoofdstedelingen in in de laatste voorronde voor kampioenen. De Eredivisie-‘kampioen’ neemt het in dat geval op tegen de nummer één van een ander Europees land. De gevaarlijkste potentiële tegenstanders zijn dan LASK (Oostenrijk), Slavia Praag (Tsjechië), Dinamo Zagreb (Kroatië) en Celtic (Schotland).