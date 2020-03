Emotionele steunbetuigingen van Wesley Sneijder en Ryan Donk op Instagram

Fatih Terim wordt bedolven onder de steunbetuigingen nadat maandagavond bekend werd dat de trainer van Galatasaray het coronavirus heeft opgelopen. Volgens de clubarts van Galatasaray vertoont Terim lichte symptomen; via een bericht op Twitter liet hij enkel weten 'in goede handen' te zijn in het ziekenhuis en vroeg hij de buitenwereld om zich geen zorgen om hem te maken. Afgaande op de vele berichten op sociale media gebeurt dat desondanks wel.

Voormalig Galatasaray-middenvelder Nigel de Jong zegt via Instagram Stories te hopen dat de 'Imparator', de bekende bijnaam van de 66-jarige Terim die zich laat vertalen als 'keizer', snel beter wordt. Felipe Melo, tussen 2011 en 2015 speler van Galatasaray en inmiddels actief bij Palmeiras in Brazilië, zegt enorm veel te houden van zijn 'vader' Terim. "Moge God je bijstaan bij een spoedig herstel." Spelers als Lukas Podolski, die twee seizoenen uitkwam voor Galatasaray, en huidig Besiktas-middenvelder Kevin-Prince Boateng betuigen met emoji's hun medeleven onder een post van Instagram-account 433.

Van de spelers uit de huidige selectie laat onder meer Ryan Donk van zich horen. De mandekker noemt Terim eveneens zijn 'vader' en wenst hem veel beterschap. Marcão vult aan op Twitter: "We bidden voor je, Fatih Terim. In gedachten zijn we bij je." Henry Onyekuru schrijft op Instagram: "Word snel beter, trainer. Je bent een ware strijder en ik weet zeker dat je binnen de kortste keren terug bent. Dit is belangrijker dan het voetbal; we moeten allemaal veilig blijven en de adviezen opvolgen."

Voormalig Galatasaray-ster Wesley Sneijder wenst behalve Terim ook vicepresident Abdurrahim Albayrak het beste: bij hem werd eerder op de maandag een besmetting met het coronavirus vastgesteld. "Imparator en Big President... Jullie hebben allebei grote gevechten overwonnen en nu staat een volgende te wachten. Mijn hart en mijn gebeden zijn met jullie."