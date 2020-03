Van Marwijk: ‘Ajax en PSV kunnen profiteren ten opzichte van Feyenoord en AZ’

Bert van Marwijk pleit voor het 'afkappen' van de lopende competities in Nederland. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal praat in deze tijden liever niet over voetbal, maar erkent dat er een oplossing gevonden moet worden voor de competities. Als de Eredivisie toch wordt hervat, zo voorspelt hij in een interview met De Telegraaf, kan onder meer Ajax sterker uit de 'pauze' komen dan het eraan begon.

"Gezien de situatie, mensen die tegen de dood vechten, verzorgingshuizen die op slot gaan terwijl mensen daar iedere minuut van de dag uitkijken naar het bezoek van dierbaren en nog talloze van die voorbeelden; dan schaam je je bijna om over voetbal te praten", erkent Van Marwijk, normaliter werkzaam als columnist van de krant. "Ik vind ook dat het amateur- en profvoetbal een streep moeten zetten en de KNVB de lopende competities moet afkappen. Tot hier en niet verder, haal een noodscenario uit de kast en kijk vervolgens hoe het virus zich ontwikkelt en wanneer we het normale leven kunnen hervatten."

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 25 18 2 5 45 56 2 AZ 25 18 2 5 37 56 3 Feyenoord 25 14 8 3 15 50 4 PSV 26 14 7 5 26 49 5 Willem II 26 13 5 8 3 44 6 FC Utrecht 25 12 5 8 16 41 7 Vitesse 26 12 5 9 10 41 8 Heracles Almelo 26 10 6 10 6 36 9 FC Groningen 26 10 5 11 1 35 10 sc Heerenveen 26 8 9 9 0 33 11 Sparta Rotterdam 26 9 6 11 -4 33 12 FC Emmen 26 9 5 12 -13 32 13 VVV-Venlo 26 8 4 14 -27 28 14 FC Twente 26 7 6 13 -12 27 15 PEC Zwolle 26 7 5 14 -18 26 16 Fortuna Sittard 26 6 8 12 -23 26 17 ADO Den Haag 26 4 7 15 -29 19 18 RKC Waalwijk 26 4 3 19 -33 15

Naar alle waarschijnlijkheid wordt in ieder geval tot 1 juni niet gevoetbald in Nederland. Mocht de competitie worden hervat, dan voorspelt Van Marwijk een 'boost' voor clubs die niet in vorm waren, zoals Ajax, ADO Den Haag en PEC Zwolle. Voor die ploegen dient zich een 'nieuwe kans' aan, terwijl geblesseerde spelers mogelijk terugkeren. "Maar elftallen in een positieve flow zoals AZ, Feyenoord en VVV-Venlo zullen zich afvragen of ze dat goede gevoel direct weer te pakken krijgen", verwacht Van Marwijk.

"Vandaar zal Ajax profiteren en kan ook PSV z'n voordeel halen ten opzichte van AZ en Feyenoord. ADO Den Haag had het min of meer opgegeven en zal dit als een nieuwe situatie beschouwen en die laatste kans willen grijpen om niet te degraderen", weet de voormalig trainer van onder meer Feyenoord en Fortuna Sittard. Als het seizoen in de Eredivisie wordt afgemaakt, moeten er nog acht speelrondes worden gespeeld. De kans daarop is echter flink afgenomen na het besluit van het kabinet om evenementen tot aan 1 juni te verbieden. De KNVB wil het seizoen afronden voor 1 juli, maar dat is inmiddels vrijwel zeker een utopie.