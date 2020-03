Mourinho laat zich van allerbeste kant zien op straten van Enfield

José Mourinho heeft zich maandag van zijn beste kant laten zien. De trainer van Tottenham Hotspur zette zich in voor Age UK, een liefdadigheidsinstelling die begaan is met het lot van oudere mensen die hulpbehoevend zijn. Mourinho ging in zijn vrije tijd de straat op om etenswaren te verzamelen en te bezorgen aan ouderen.

Mourinho bracht in de Londense borough Enfield eerst een bezoek aan het goede doel, waarna hij zelf van deur tot deur ging bij mensen die vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn overgegaan tot zelfisolatie of moeite hebben om hun huis te verlaten. Journalisten van Engelse media legden vast hoe hij met tasjes etenswaren over straat liep; eenmaal bij een persoon binnengekomen deed hij een mondkapje om.

Tottenham Hotspur heeft de trainingen stilgelegd en de Premier League zal in ieder geval niet voor 30 april worden hervat. Maandagavond kondigde premier Boris Johnson strengere maatregelen aan om de verspreiding van het virus in te dammen. Britten mogen alleen nog de deur uit als dat echt niet anders kan, zoals voor het kopen van eerste levensbehoeften. Ze mogen met maximaal één ander persoon tegelijk de straat op, uitgezonderd gezinsleden.