Johan Derksen: ‘Via bevriende journalisten bracht Van Bommel alles in de krant’

Johan Derksen denkt dat Hans van Breukelen het brein achter het ontslag van Mark van Bommel bij PSV is. De voormalig doelman van de Eindhovenaren maakt deel uit van de raad van commissarissen en houdt zodoende toezicht op het beleid dat de directie van de club voert. Derksen denkt echter ook dat Van Breukelen een belangrijke rol heeft gespeeld bij de aanstelling van Roger Schmidt, de permanente opvolger van Van Bommel bij PSV.

Algemeen directeur Toon Gerbrands stelde in januari, een maand na het ontslag van de oefenmeester, dat er 'alles aan is gedaan' om het niet zover te laten komen. Hij noemde het ontslag van Van Bommel een van de moeilijkste beslissingen die hij in zijn carrière heeft moeten nemen. Omdat de directie geen groot voorstander was van het vertrek van Van Bommel, denkt Derksen dat de raad van commissarissen achter de schermen de druk heeft opgevoerd. Tevens vermoedt hij dat Van Breukelen heeft gepleit voor de komst van Schmidt.

Dat Van Breukelen van Schmidt is gecharmeerd, is bekend: in 2017 sprak hij als technisch directeur van de KNVB met de destijds werkloze Duitser over de functie van bondscoach bij het Nederlands elftal. "Toon Gerbrands heeft de schuld gekregen van het ontslag van Van Bommel, maar hij is er drie keer voor gaan liggen toen van hogerhand klonk dat het tijd was om Van Bommel te ontslaan. Van Bommel weet ook dat Gerbrands hem intern heel erg verdedigd heeft", stelt Derksen maandagavond bij Veronica Inside. "Maar de raad van commissarissen heeft op een gegeven moment gezegd dat de situatie onhoudbaar was en dat Van Bommel eruit moest."

De analist stipt aan dat Van Breukelen binnen de raad de enige persoon is met een voetbalachtergrond. Verder bestaat de raad uit directeurs van Koninklijke Ten Cate, Jumbo Supermarkten, het HMC-ziekenhuis en een voormalig directeur van het bedrijf BrandLoyalty. "Van Breukelen is in de raad de enige man met voetbalknowhow en hij wilde van Van Bommel af. Het is ook geen toeval dat Schmidt de nieuwe man is, want toen hij een blauwe maandag bij de KNVB werkte wilde hij meteen die Schmidt als nieuwe bondscoach halen. Hij laat zich niet zien en je hoort hem niet, maar hij speelt nog wel een rol. En als Schmidt mislukt, dan is hij verantwoordelijk."

Als tafelgast Wim Kieft opvoert het 'raar' te vinden dat één persoon in de raad zoveel macht kan uitoefenen als de directie zich niet achter het vertrek van Van Bommel schaart, stelt Derksen dat de druk simpelweg te groot werd na de zwakke sportieve prestaties. Het won twee va de laatste twaalf wedstrijden onder leiding van de trainer. "Dan is de druk niet meer tegen te houden. Wat ze bij PSV nog het ergste vonden aan Van Bommel, is dat hij lijntjes naar de media had: alles wat binnen de club speelde, kwam via bevriende journalisten terecht in de krant. Dat vond PSV heel vervelend aan Van Bommel."