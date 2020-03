Galatasaray-trainer Fatih Terim (66) meldt besmetting met coronavirus

Fatih Terim is besmet geraakt met het coronavirus, zo bevestigt de trainer van Galatasaray maandagavond via Twitter. Hij is naar eigen zeggen 'in goede handen in het ziekenhuis' en vraagt zijn volgers om zich geen zorgen te maken. De 66-jarige Terim is na vicevoorzitter Abdurrahim Albayrak de tweede werknemer van Galatasaray die het coronavirus heeft opgelopen.

In Turkije is het voetbal nog enige tijd doorgegaan toen andere competities werden stilgelegd: pas op donderdag werd besloten om de Süper Lig stop te zetten. Op 11 maart werd in Turkije de eerste coronabesmetting vastgesteld; inmiddels zijn er al 1236 geregistreerde besmettingen en 30 dodelijke slachtoffers. Terim en vicepresident Albayrak zijn de enige personen uit de voetbalwereld van wie een besmetting bekend is.

Vlak voordat de stopzetting van de Süper Lig werd aangekondigd, was Terim een van de prominente figuren uit de voetbalwereld die fel gekant was tegen het voortzetten van de competitie. De gerenommeerde oefenmeester foeterde vorige week dat de competitie zo snel mogelijk gepauzeerd moest worden. "Alle grote competities in de wereld zijn gestopt. Onze levens lopen gevaar: dat van de spelers, de trainers en de supporters."

Terim is na Mikel Arteta van Arsenal de tweede bekende trainer in Europa die besmet is geraakt met het coronavirus. De ervaren Turkse manager, driemaal werkzaam geweest als bondscoach van Turkije en viermaal als trainer van Galatasaray, kondigt op Twitter aan dat hij spoedig meer zal communiceren over de staat van zijn gezondheid.

In 2017 begon Terim aan zijn huidige dienstverband bij Galatasaray. In de laatste wedstrijd voor de stop van de competitie remiseerde Galatasaray in een leeg Türk Telekom Stadion met 0-0 tegen Besiktas. De ploeg van Terim staat na 26 gespeelde wedstrijden op de derde plaats, met drie punten achterstand op de gedeelde koplopers Trabzonspor en Istanbul Basaksehir.