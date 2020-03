Ferdinand: ‘Nee, ik roep het niet alleen maar omdat ik voor Man United ben’

Rio Ferdinand pleit voor de nietigverklaring van het seizoen in de Premier League. Op dit moment ligt de competitie stil tot 30 april, maar het seizoen werd vorige week voor onbepaalde tijd verlengd om te verzekeren dat de jaargang afgemaakt kan worden. Ferdinand ziet echter liever dat alle resterende speelrondes worden geschrapt en dat er volgend seizoen met een 'schone lei' begonnen kan worden, vanaf het moment waarop weer gevoetbald wordt.

Op zijn eigen Instagram-pagina stelt de oud-verdediger van Manchester United dat de nietigverklaring van de competitie de meest simpele oplossing is. Het is de enige manier waarop de gezondheidsrisico's beperkt kunnen worden, denkt Ferdinand. "Ik weet dat er veel Liverpool-supporters nu zullen denken: oh, Rio, dat roep je alleen maar omdat jij voor Manchester United bent en Liverpool aan kop staat. Maar nee, het gaat niet alleen daarom. Ik zie gewoon geen manier om het seizoen af te maken op een manier waarop de gezondheid niet in het geding komt. Zo simpel is het."

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 29 27 1 1 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 14 45 6 Wolverhampton W. 29 10 13 6 7 43 7 Sheffield United 28 11 10 7 5 43 8 Tottenham Hotspur 29 11 8 10 7 41 9 Arsenal 28 9 13 6 4 40 10 Burnley 29 11 6 12 -6 39 11 Crystal Palace 29 10 9 10 -6 39 12 Everton 29 10 7 12 -9 37 13 Newcastle United 29 9 8 12 -16 35 14 Southampton 29 10 4 15 -17 34 15 Brighton & Hove Albion 29 6 11 12 -8 29 16 West Ham United 29 7 6 16 -15 27 17 Watford 29 6 9 14 -17 27 18 AFC Bournemouth 29 7 6 16 -18 27 19 Aston Villa 28 7 4 17 -22 25 20 Norwich City 29 5 6 18 -27 21

In de Premier League zijn dit seizoen nog 92 wedstrijden te spelen. Ferdinand ziet het niet zitten om al die wedstrijden achter gesloten deuren te spelen. Daarmee wordt de gezondheid niet gegarandeerd, zegt hij. "Er zullen nog steeds spelers dicht bij elkaar zijn. Zijn voetballers geen onderdeel van de maatschappij? Er zijn spelers die op het veld gebukt kunnen gaan onder de ziekte, die misschien nog niet volledig zijn hersteld of die het virus van iemand anders kunnen krijgen. Dan gaat het weer rond als een lopend vuurtje. Het voelt niet goed. En er zijn tijdens de wedstrijd mensen nodig in het stadion, zoals de beveiligers, waardoor iedereen risico loopt."

"Al het gedoe over 'die en die wordt kampioen, die zal niet degraderen, die zal niet promoveren', moeten we allemaal opzij zetten', voegt Ferdinand eraan toe. Als de competitie nietig wordt verklaard, loopt Liverpool zijn eerste landstitel in dertig jaar tijd mis. The Reds staan onbedreigd bovenaan, maar zijn nog niet officieel zeker van het kampioenschap. Het is een offer dat Ferdinand noodzakelijk acht. "Het gaat nu om leven en dood, over de hele samenleving. Voetbal is niet zo belangrijk meer. Natuurlijk, we houden allemaal van het voetbal, maar het is geen leven of dood. Gezondheid is het allerbelangrijkste. Begin het nieuwe seizoen met een schone lei."