Neres lacht om 'eihoofd' van PSV'er; Van de Beek zweet met vriendin

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mauro Júnior, dit seizoen door PSV verhuurd aan Heracles Almelo, baarde recentelijk opzien met zijn nieuwe coupe. De Braziliaanse middenvelder heeft zijn haar volledig laten weghalen en dat leidde tot grote hilariteit op Instagram. In de commentsectie staken onder anderen David Neres en Danilo Pereira de draak met Mauro Júnior en diens ‘cabeça de ovo’ (eihoofd).

Veel voetballers hebben tijdens de coronacrisis de luxe van zijn eigen gym thuis. Real Madrid-verdediger Dani Carvajal koos er maandag voor zijn lichaam onder handen te nemen op de bench press.





Ook José María Giménez van Atlético Madrid verscheen onlangs op de bench press. Wij zijn bijzonder benieuwd welke speler uit de Eredivisie het meeste gewicht uit zijn borst kan wegdrukken.





Marco van Basten adviseert zijn Instagram-volgers massaal om thuis te blijven en geeft zelf het goede voorbeeld.





Donny van de Beek trainde maandag niet in de gym: de middenvelder van Ajax werkte zich samen met zijn vriendin Estelle Bergkamp in de zon in het zweet.





Ook Marco Bizot wendde maandag de nodige creativiteit aan tijdens zijn work-out: de doelman van AZ tilde zijn hond van naar verluidt 30 kilo de trap op naar boven.





Gareth Bale was voordat de coronacrisis uitbrak al vaker op de golfbaan te vinden dan op het voetbalveld en de Welshman van Real Madrid heeft inmiddels ook thuis een eigen golfcourt gecreëerd.







Neymar speelde deze week een potje padel, een mix van tennis en squash.





Sommige (oud-)voetballers opteren voor wat minder inspannende activiteiten. Zo is Theo Janssen inmiddels aan het gamen geslagen met zijn vriendin Linda Kolkman. De setting waarin Besiktas-doelman Loris Karius zijn games speelt is jaloersmakend.





Liverpool-aanvaller Roberto Firmino spreekt tijdens de coronacrisis zijn muzikale talenten aan.





Wayne Rooney nam maandag zijn verantwoordelijkheid als vader door zijn kinderen te begeleiden bij hun huiswerk.





Sean Klaiber zette zijn jarige partner Charelle Klaiber maandag in het zonnetje.





Gary Lineker bevestigde maandag via social media dat hij voorlopig in quarantaine gaat. De zoon van de Engelse voetbalicoon vertoont namelijk symptomen van het coronavirus.