Seizoen lijkt voorbij: Eredivisie en KKD stopgezet tot 1 juni

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alle evenementen waarop personen samenkomen worden tot 1 juni verboden. Het betekent dat de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie op zijn vroegst in juni worden hervat, maar het is hoogst onzeker of de seizoenen überhaupt nog afgemaakt kunnen worden met de nieuwe deadline. De KNVB meldt in een reactie nog geen duidelijkheid te kunnen verschaffen over de gevolgen van de maatregel.

Het gaat om alle voetbalwedstrijden, zowel in het betaald voetbal als bij de amateurs. Zo zal ook de interland tussen het Nederlands elftal en Griekenland, die op 28 mei in Enschede op de rol stond, geschrapt worden. Aanvankelijk gold de maatregel van het kabinet tot 6 april. Met de nieuwe deadline is de kans aanzienlijk toegenomen dat het restant van het Eredivisie-seizoen niet kan worden afgemaakt. Tot 1 juni zal er in ieder geval niet worden getraind; de KNVB hanteert een termijn van drie trainingsweken voordat de competitie überhaupt hervat kan worden. De bond wil het seizoen afronden voor 1 juli, maar dat is inmiddels vrijwel zeker een utopie.

De Telegraaf liep maandagochtend al vooruit op het scenario waarin het seizoen niet kan worden afgemaakt. Volgens de krant bestaat de Eredivisie volgend seizoen dan uit twintig teams. ADO Den Haag en RKC Waalwijk, de huidige nummer zeventien en achttien van de competitie, zullen niet degraderen, terwijl de nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie, SC Cambuur en De Graafschap, promoveren. De huidige stand zal gelden bij de verdeling van Europese tickets, terwijl het kampioenschap in zowel de Eredivisie als Keuken Kampioen Divisie niet zal worden vergeven

Bij de verdeling van de tickets voor Europees voetbal zou Ajax zich op dit moment plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft evenveel punten als AZ, maar beschikt over een beter doelsaldo. Het team van Arne Slot zou derhalve instromen in de voorronde van de Champions League. Feyenoord, de huidige nummer drie op de ranglijst, zou zich in het genoemde noodscenario direct plaatsen voor de Europa League. PSV en Willem II, de nummers vier en vijf van de Eredivisie, zullen zich via de laatste voorronde van de Europa League voor de groepsfase moeten zien te plaatsen. Eén van deze tickets zou te verdienen zijn in de finale van de TOTO KNVB Beker, maar bij het scenario zou de eindstrijd in De Kuip geen doorgang vinden.