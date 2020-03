‘Hij heeft de eigenschappen die Zidane zoekt, ik denk hij naar Real gaat’

Mohamed Salah ligt nog tot medio 2023 vast bij Liverpool. In de afgelopen maanden duiken er echter steeds meer geruchten op over een eventueel vertrek van de Egyptenaar en Real Madrid zou een van de bestemmingen kunnen zijn. Voormalig Liverpool-middenvelder Mohamed Sissoko schat de kans dat een ploeggenoot van Salah naar het Santiago Bernabéu verkast echter hoger in.

“Ik weet niet of Salah bij Liverpool blijft. Zijn vertrek zou ook goed uit kunnen pakken voor Liverpool, ze zijn een slimme club en ze zullen wel weten hoe ze hem moeten vervangen”, vertelt Sissoko in gesprek met Europa Calcio. “Ze hebben ook een aantal fantastische talenten die weten wat er nodig is om voor the Reds te spelen en het goed gedaan hebben.”

“Nee, ik denk dat de kans groter is dat Sadio Mané vertrekt. Hij heeft de eigenschappen waar Zinédine Zidane naar op zoek is, hij vindt hem echt een goede speler. Ik denk dat Sadio Mané naar Real Madrid zal gaan”, vervolgt Sissoko zijn verhaal. De oud-international van Mali stond zelf tussen 2005 en 2008 onder contract op Anfield en koestert warme herinneringen aan die periode.

“Liverpool is speciaal, de fans, de club… Ik heb daar met geweldige spelers samengespeeld. Net als Juventus, heeft Liverpool mij geholpen om te groeien als speler en als persoon. Het is jammer dat ze uit de Champions League zijn gekegeld (door Atlético Madrid, red.), al moet gezegd worden dat hun belangrijkste doel winst van de Premier League was. De fans wachten al lang op de landstitel”, sluit hij af.