Bondscoaches doen dringende oproep aan fans: ‘Doen! Punt!’

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het EK door de UEFA uitgesteld tot de zomer van 2021. Daarnaast liggen alle competities in Europa voorlopig stil. Ronald Koeman vindt het jammer dat het eindtoernooi niet deze zomer wordt afgewerkt, maar de bondscoach van het Nederlands elftal is tevens van mening dat er momenteel veel belangrijkere zaken spelen in de Nederlandse maatschappij.

Koeman heeft in dat kader een brief opgesteld voor de voetballiefhebbers in Nederland, in samenwerking met Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. "We vinden het ook erg dat we jullie, onze fans, moeten missen, dat we er samen geen mooie voetbalzomer van kunnen maken. Daar balen we van. Maar dat valt allemaal vólledig in het niet bij de actualiteit van het coronavirus, want dat ontwricht momenteel ieders leven. Ook wij zijn zeer geraakt door de gebeurtenissen en alles wat het virus momenteel aanricht in ons land en ver daarbuiten", zo valt te lezen op de website van Ons Oranje.

Koeman en Wiegman benadrukken dat we de huidige coronacrisis in Nederland ‘te boven komen’. "Maar... Van deze opponent kunnen we alleen winnen als we het echt met elkaar doen. Geloof in elkaar, vecht voor elkaar, bekommer je om elkaar, laat niemand zakken, nooit. Je hebt elkaar nodig. We hebben met zijn allen elkaar nodig", zo brengen de bondscoaches nog maar eens voor het voetlicht.

Tijdens EK’s en WK’s wordt Oranje gevolgd door miljoenen supporters, in de stadions en thuis voor de televisie. Dat gevoel van verbondenheid moet nu ook weer de boventoon voeren. "Jong, oud, man, vrouw, arm en rijk: die saamhorigheid, die verbinding, die eenheid, dat is wat we nu als Nederland nodig hebben." Tot slot volgt er een dringend advies. "Laten we luisteren naar wat de overheid van ons vraagt, volg de adviezen op. Zonder meer. Doen! Punt! Alleen samen staan we sterk."