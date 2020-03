‘Dure miskoop’ van PSV vecht voor herkansing: “Ziet er steeds beter uit”

Maximiliano Romero werd in de winterse transferperiode van 2018 voor liefst 10 miljoen euro gekocht door PSV. De Eindhovenaren tastten diep in de buidel voor de Argentijns jeugdinternational, die ook in de belangstelling stond van Borussia Dortmund. In zijn eerste anderhalve seizoen bleef zijn Eredivisiebijdrage echter beperkt tot negen schamele minuutjes in de hoofdmacht, terwijl hij er ook elf in de Champions League mocht maken. Diverse blessures stonden een doorbraak in de weg en ook in goede gezondheid liet hij op trainingen niet zien een directe meerwaarde te zijn. De clubleiding besloot hem in de zomer van 2019 te verhuren aan zijn jeugdclub Vélez Sarsfield, waar hij zijn oude niveau hoopt te hervinden. Kan hij via die omweg alsnog uitgroeien tot meerwaarde voor PSV of moet hij definitief het predikaat van dure miskoop opgeplakt krijgen?

Door Thijs Verhaar

De Argentijn heeft nog een contract tot medio 2023, dus keert hij in principe komend seizoen weer terug naar Eindhoven, waar Roger Schmidt zijn nieuwe trainer wordt. De Duitse oefenmeester staat bekend om zijn offensieve speelstijl waarbij de aanvallers veel loopwerk moeten verrichten. Ook laat hij zijn spelers bij balverlies meteen hoog druk zetten, dus dient een spits van PSV bijzonder veelzijdig en werklustig te zijn. Dat sluit goed aan bij het spel wat hij nu bij Vélez moet spelen, analyseert Julian Iglesias Grinspon. De Argentijnse journalist van Goal volgt de voormalig jeugdinternational op de voet en geeft aan dat Romero de afgelopen maanden in zijn rol is gegroeid bij de nummer 3 van Argentinië. “In het eerste half jaar had hij moeite om de tactische discipline te begrijpen en raakte hij zijn basisplaats kwijt, maar de laatste maanden ziet het er steeds beter uit wat hij laat zien. Hij heeft een heel goede start van 2020 en is bij veel goals betrokken.”

Onder de inmiddels opgestapte trainer Gabriel Heinze speelde de spits de afgelopen maanden als een soort kapstok voor de rest van het elftal. Het was aan Romero om ballen vast te houden tot de makkelijk scorende middenvelders en rappe vleugelaanvallers van het elftal zijn aangesloten. In principe zij dat de topscorers van het elftal zijn en staat Romero er voornamelijk voor de rebounds en loopacties om ruimte te creëren. Toch kwam hij ook al tot zeven goals en vier assists in 22 wedstrijden, hetgeen volgens Grinspon een prima moyenne is voor iemand met zijn rol. “Veel van die treffers kwamen bovendien tot stand in de laatste weken. Vélez opereert als een dynamisch geheel, heel aanvallend. Qua spelopvatting heeft het wel iets weg van Liverpool, al is dat natuurlijk van een ander niveau”, benadrukt de journalist, die Roberto Firmino als voorbeeld neemt om de huidige functie van Romero te omschrijven. “Op die manier heeft hij een heel belangrijke taak in het elftal. Hij is een sleutelspeler geworden en je ziet zijn vertrouwen groeien.” Romero toonde de voorbije maanden steeds meer lef en komt langzaam maar zeker weer op het niveau wat de Argentijnse journalist hem zag halen voordat hij de overstap naar Europa waagde.

#TNTSports | ¡Hizo lo que quiso! Sombrero, gambeta larga y golazo de Maxi Romero para el tercero del Fortín.#Unión ?? #Vélez pic.twitter.com/TtFM4OVFUf — TNT Sports LA (en ??) (@TNTSportsLA) March 9, 2020

Vorige maand scoorde de 21-jarige spits nog twee goals tegen Arsenal de Sarandí en ook in de laatste reguliere competitieronde trof hij op fraaie wijze doel tegen Santa Fé. Wat naast zijn gestegen productie vooral opvalt is dat hij flink aan kracht en uithoudingsvermogen heeft gewonnen sinds hij een reeks wedstrijden heeft kunnen spelen. Ook tussen de oren gaat het inmiddels een stuk beter, zo liet Romero vorige maand weten tijdens een personferentie. “Het was lastig om lange tijd niet bij te dragen met goals, maar ik voel dat ik beter word. Ik begrijp nu wat de coach van me wil. Ik moet hard werken zodat mijn teamgenoten kunnen scoren. Dat is mijn belangrijkste taak voor het elftal en dat is prima”, aldus de aanvalsleider. Mede dankzij zijn verrichtingen eindigde Vélez begin maart op een knappe derde plaats achter topclubs Boca Juniors en River Plate in de reguliere competitie. Nadien is ook de eerste ronde van de Copa Superliga zonder goals van de 21-jarige PSV-huurling afgewerkt, waarna het Argentijnse voetbal voor onbepaalde tijd werd stilgelegd vanwege de coronacrisis. Na de hervatting krijgt Romero nog eens minimaal tien duels de kans om zich te onderscheiden.

Wanneer dat zal zijn, is voorlopig nog onduidelijk. Op zondag maakte de Argentijnse president Alberto Fernández bekend dat alle wedstrijden voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld. “Voetbal kan wachten. Andere zaken zijn nu belangrijker”, meldde hij nadat er eerst besloten was om de wedstrijden achter gesloten deuren af te werken. Inmiddels is het hele land echter in lockdown vanwege het coronavirus. Zodoende krijgt Vélez alle tijd om een opvolger te vinden voor Heinze, die begin maart besloot op te stappen als trainer van Romero & Co. De verwachting is dat Maurizio Pellegrino het roer op korte termijn over gaat nemen. Vanuit de club is bij monde van technisch directeur Pablo Cavallero al bevestigd dat er gewerkt wordt om de laatste plooien met Heinze glad te strijken en daarna kan de Italiaanse oud-trainer van onder meer Catania instappen. Hij houdt er ook een aanvallende spelopvatting op na en dat nieuws zal met tevredenheid worden ontvangen in Eindhoven, waar men volgend seizoen eindelijk de beste versie van de ‘man van 10 miljoen’ hoopt te zien.

Grinspon sluit allerminst uit dat Romero alsnog gaat slagen bij PSV, maar dan zal de Argentijn wel uit een ander vaatje moeten tappen dan in zijn eerste periode in Europa, waarin blessures en gewenningsproblemen hem parten speelden. In totaal kwam hij in anderhalf jaar slechts tot negen minuten in de Eredivisie, terwijl de oogst met elf wedstrijden in Jong PSV ook schamel was. Wel scoorde hij daarin drie keer, waarmee hij toch zo nu en dan glimpen van zijn talent liet zien. Zijn zaakwaarnemer Emiliano Uria foeterde daarom in februari van dit jaar nog dat de spits nooit een echte kans had gekregen in het eerste van PSV, maar de spits schetste zelf een ander beeld toen hij zijn beweegredenen om tijdelijk naar Argentinië terug te keren toelichtte. “Mijn eerste periode in Europa was simpelweg niet goed genoeg en Vélez heeft mij en mijn familie dingen gegeven die van onschatbare waarde zijn”, prees Romero de club waar hij de hele jeugdopleiding doorliep. “Ik heb hier elf jaar gespeeld en deze club heeft een permanente plek in mijn hart. Ik wilde per se hierheen om mijn vorm te hervinden.”

De Argentijn legde daarbij diverse aanbiedingen voor een huurperiode in Europa naast zich neer en moet dus volgend seizoen opnieuw wennen aan het leven in Nederland, tenzij PSV besluit hem tussentijds te verkopen. Volgens Grinspon heeft Vélez in ieder geval niet de financiële middelen om hem definitief in te lijven, dus lijkt een eventueel bod van een Europese club te moeten komen. Als hij echter ‘gewoon’ bij PSV blijft, krijgt hij te maken met de forse concurrentie van de nu van een knieblessure herstellende Donyell Malen en Sam Lammers. Zaakwaarnemer Uria gaf in februari aan nog niets van de Eindhovenaren gehoord te hebben en bracht sindsdien geen nieuwe updates naar buiten. Hij verwacht dat Romero een nieuwe kans gaat krijgen bij PSV en voorspelt alsnog een succesverhaal. “Vergeet niet dat hij pas 21 jaar oud is. Er zit nog heel veel rek in hem, terwijl hij al de nodige ervaring heeft. Ik ben er zeker van dat hij het nog altijd in zich heeft om de top te halen. Maxi wil ook laten zien dat hij bij PSV kan slagen, maar dat is niet alleen aan hem. We wachten af wat de plannen van de club zijn.”