Van Bommel luidt noodklok: ‘Dit is vragen om nog meer problemen’

De uitbraak van het coronavirus heeft niet alleen de voetballerij lamgelegd. Andere sporten en grote evenementen zijn eveneens opgeschort, terwijl mensen wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. Mark van Bommel ziet echter wel een opvallende uitzondering wat betreft dit beleid. De voormalige trainer van PSV is vader van drie kinderen die dit jaar examen moeten doen en zij worden geacht deze week, ter voorbereiding op de eindexamens in mei, naar school te komen.

“We moeten afstand houden en het openbaar vervoer mijden. Tegelijkertijd sturen we deze week wél rond de 150.000 eindexamenkandidaten naar school om schoolexamens/proefwerkweek te maken, omdat ze anders het Centraal Examen niet mogen afleggen”, spreekt Van Bommel zijn ongeloof uit in een post op zijn Instagram-account.

“Alsof een schooldiploma op dit moment het belangrijkste is, als je de ziekenhuisopnames ziet en de cijfers met mensen die overlijden aan het coronavirus erbij pakt in Nederland en over de hele wereld.” Van Bommel wijst naar de experts die dagelijks in de media hun zorgen uitspreken en erop hameren dat er juist nu goede en snelle maatregelen genomen moeten worden.

“De scholen mogen zelf niet besluiten om dicht te gaan en staan met de rug tegen de muur. De overheid bepaalt”, vervolgt Van Bommel. De scholen krijgen pas op 6 april te horen of het Centraal Examen in mei door zal gaan en zijn er in de tussentijd tot veroordeeld om hun leerlingen hierop voor te bereiden. “Dit is, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de scholen treffen, toch niet verantwoord? Een andere maatregel zou gepast zijn. Dit is vragen om nog meer problemen”, sluit de oud-middenvelder af.