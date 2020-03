Golf aan kritiek na Europese eliminatie Ajax wekt ergernis: ‘Het is oneerlijk’

Getafe hield er onlangs in de Europa League-wedstrijden tegen Ajax een behoorlijk verdedigende tactiek op na, wat de Spaanse ploeg met name in de Nederlandse media op nogal wat kritiek kwam te staan. Daarnaast kreeg de Ajax-opponent het verwijt dat er vertragingstactieken werden toegepast. Verdediger Marc Cucurella grijpt een vraag-en-antwoordsessie op zijn Instagram Stories aan om het beeld dat over Getafe is ontstaan bij te stellen.

"De kritiek is oneerlijk", concludeert de dit seizoen door Barcelona aan Getafe verhuurde vleugelverdediger. "Er is kritiek, omdat we met deze manier van spelen succesvol zijn", zo verwijst hij naar de fraaie vijfde plaats van Getafe in LaLiga. "Als we onderaan hadden gestaan en hetzelfde voetbal hadden gespeeld, dan was er zeker niet zoveel kritiek op ons geweest." Getafe won op eigen veld met 2-0 van Ajax en plaatste zich ondanks de 2-1 nederlaag in Amsterdam voor de achtste finale in de Europa League, met Internazionale als tegenstander.

Voor Cucurella was de returnwedstrijd tegen Ajax er een om nooit meer te vergeten. "Het duel in de Johan Cruijff ArenA was voor iedereen bij Getafe een historische gebeurtenis", aldus de jonge huurling, die de hechte band met de supporters van Getafe koestert. "Ze steunen ons bij elke wedstrijd op een geweldige manier. Vooral de ontvangst tegen Ajax zal nog lang in mijn herinnering blijven."

Cucurella is van mening dat hij onder leiding van Getafe-trainer José Bordalás een betere speler is geworden. Ook José Luis Mendilibar, zijn trainer tijdens zijn verhuurperiode bij Eibar vorig seizoen, ontvangt complimenten. "Dankzij hen ben ik zeker gegroeid als speler. Onder Medilibar debuteerde ik in LaLiga, terwijl Bordalás mij de kans gaf om in Europa te spelen. Zij zijn heel belangrijk geweest voor mijn loopbaan."