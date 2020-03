‘FOX Sports en Ziggo Sport betalen hoge prijs voor uitbraak coronavirus’

Abonneezenders FOX Sports en Ziggo Sport ondervinden de gevolgen van de coronacrisis in Nederland. Totaal TV weet maandag namelijk te melden dat er een stroom aan opzeggingen is ontstaan bij beide sportzenders. Veel voetballiefhebbers zien een abonnement niet langer zitten, nu de competities in heel Europa voorlopig zijn opgeschort vanwege de uitbraak van het coronavirus. Over exacte aantallen worden evenwel geen mededelingen gedaan.

FOX Sports heeft de rechten voor de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Bundesliga, Champions League en Europa League. Vanwege het stilleggen van het voetbal in Europa is het rechtstreeks uitzenden van wedstrijden voorlopig geen optie, wat ook geldt voor onder meer de Formule 1. De betaalzender moeten het op zijn kanalen dan ook doen met herhalingen en documentaires, wat blijkbaar niet in de smaak valt bij de abonnees.

Voor Ziggo Sport is het de komende tijd niet mogelijk om duels uit de Premier League, Serie A en LaLiga uit te zenden. De sportzender is echter nog niet gestopt met de talkshow Rondo, elke zondag gepresenteerd door Jack van Gelder. Zondagavond waren onder meer oud-voetballers Ruud Gullit en Youri Mulder en commentator Sierd de Vos te gast. Vanwege het geringe aanbod moet echter ook Ziggo Sport noodgedwongen afscheid nemen van de nodige abonnementhouders.

Verschillende abonnees vragen geld terug bij de zenders, nu het niet mogelijk om live naar wedstrijden te kijken. Ziggo en KPN laten aan Totaal TV weten dat er geen sprake is van een restitutiebeleid. Het is wél mogelijk om abonnementen per direct op te zeggen. Tijdens de coronacrisis is de opzegtermijn van een maand namelijk niet van toepassing. Voor FOX Sports blijft het inkomstenverlies ondanks de vele opzeggingen beperkt, zo klinkt het. Uitgezonderd Ziggo heeft elke distributeur die de kanalen van de sportzender aan klanten levert, een overeenkomst getekend waardoor voor iedere klant een vast bedrag, circa 2,50 euro, per maand aan de betaalzender dient te worden betaald.

