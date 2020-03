‘Icardi kind van de rekening door intern machtsspel bij Paris Saint-Germain’

Mauro Icardi is de dupe van een intern machtsspel tussen trainer Thomas Tuchel en technisch directeur Leonardo bij Paris Saint-Germain, zo weten verschillende Franse media te melden. Leonardo wil de koopoptie van zeventig miljoen euro in de huurovereenkomst met Internazionale graag lichten, maar Tuchel heeft daar grote twijfels over. Het is daarom zeer onzeker of de Argentijnse aanvaller na dit seizoen nog voor PSG uitkomt.

Volgens diverse media in Frankrijk maakt Tuchel daarom bewust geen gebruik van Icardi. Laatstgenoemde ontstak vorige maand in woede toen hij te horen kreeg dat er geen basisplaats voor hem was weggelegd in de Champions League-wedstrijd van PSG tegen Borussia Dortmund (2-1 nederlaag). Icardi gaf Tuchel naar verluidt de volle laag en gooide uit frustratie met enkele stoelen in de kleedkamer van de Franse grootmacht. De spits sprak vervolgens met niemand meer tijdens het kortstondige verblijf van PSG in Duitsland.

Tuchel ziet er naar verluidt totaal geen heil in om zeventig miljoen euro neer te leggen voor Icardi, waardoor er frictie is ontstaan met Leonardo. Daarnaast wil de Duitse oefenmeester meer betrokken worden bij het transferbeleid van PSG. Tuchel is tevens van mening dat alleen hij de opstelling van de koploper in de Ligue 1 bepaalt, waardoor er in Frankrijk wordt gesuggereerd dat hij Icardi bewust op de bank houdt.

Internazionale lijkt er volgens La Gazzetta dello Sport niet happig om Icardi terug te nemen, daar er de mogelijkheid is om de aanvaller voor zeventig miljoen euro van de hand te doen. Vanwege de problemen bij PSG en de coronacrisis is het echter nog maar de vraag of een definitieve transfer van de Argentijn tot de mogelijkheden behoort. PSG heeft ook enkele kwesties die aandacht verdienen. Barcelona lijkt er alles aan te doen om Neymar terug te halen naar Spanje, terwijl Edinson Cavani de club waarschijnlijk transfervrij verlaat. Daarnaast is Kylian Mbappé al geregeld gelinkt aan Real Madrid.