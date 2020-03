‘Als ik een douche wilde nemen, dan viel ik bijna flauw in de badkamer’

Elche-aanvaller Jonathas, die eerder in zijn loopbaan enige tijd voor AZ uitkwam, testte onlangs positief op het coronavirus. Na Valencia-verdediger Ezequiel Garay was de dertigjarige aanvaller uit Brazilië de tweede speler in het Spaanse voetbal die de besmetting had opgelopen. Jonathas praat in een interview met Globo Esporte over de zeer zware week die hij achter de rug heeft.

"Ik kreeg vorige week koorts en dat was echt geen pretje", zo opent Jonathas zijn relaas. "Maar ik dacht dat het slechts een migraine-aanval was, omdat mijn hoofd zo’n pijn deed. Maar ik had ook pijn in de rest van mijn lichaam. Ik kreeg toen het advies om me te laten testen op het coronavirus, omdat ik alle symptomen had. Daar kwam uiteindelijk een positieve test uit." Jonathas bevindt zich net als zijn ploeggenoten van tweedeklasser Elche voorlopig in zelfisolatie. Inmiddels heeft de Spaanse voetbalbond wereldkundig gemaakt dat alle profcompetities in Spanje voor onbepaalde tijd stilliggen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Ik kon niet trainen", vervolgt Jonathas. "Ik voelde me echt zwak, vooral in de eerste drie dagen. Het was echt een martelgang. Ik had totaal geen kracht meer. Als ik een douche wilde nemen, dan viel ik bijna flauw in de badkamer. Het was een enorme pijn, dat had ik nog nooit zo gevoeld", aldus de Braziliaanse aanvaller, die waarschuwt voor onderschatting van het coronavirus. "Het is echt geen grap. Als atleet had ik al enorm veel pijn, moet je nagaan hoe dat voor oudere mensen is. Daar moeten we in Brazilië echt goed over nadenken. Sommige mensen staan namelijk niet stil bij de ernst van het virus."

Ivan Rakitic moet vanwege de lockdown in Spanje voorlopig binnenblijven. "Ik ben alleen naar buiten geweest om het afval weg te gooien, vijftig meter verderop. Dat is het enige wat ik buiten op straat heb gedaan", aldus de middenvelder van Barcelona, die enkele weken geleden al grote probleme voorzag. "Sinds de wedstrijd tegen Napoli (op 25 februari, red.) ben ik al bezig met het nemen van voorzorgsmaatregelen. Ik heb vooral veel boodschappen gedaan. Toen we naar Napels gingen voor de Champions League-wedstrijd was het al een groot issue in Italië. Ik zei toen al tegen de dokter dat ik er een slecht gevoel over had en dat het alleen maar erger zou worden. Nu moeten we samen sterk zijn."