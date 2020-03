LaLiga en overig Spaans voetbal voor onbepaalde tijd stilgelegd

Het voetbal in Spanje ligt al enige tijd stil en de voetbalbond in het Zuid-Europese land laat maandagmiddag weten dat een hervatting van LaLiga en de andere competities voorlopig niet in zicht is. De RFEF en LaLiga maken via een statement duidelijk dat al het voetbal voor onbepaalde tijd wordt stopgezet als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Er zal pas weer gespeeld worden als ‘de autoriteiten geloven aangeven dat dit kan zonder gezondheidsrisico’s’.

In eerste instantie werd ervoor gekozen om de competities tot 29 maart stil te leggen, maar dit blijkt vanwege de ernstige situatie in Spanje niet haalbaar. Het land is na Italië het zwaarst getroffen gebied van Europa en inmiddels zijn er meer dan 33 duizend besmettingen geconstateerd. Meer dan tweeduizend mensen, waaronder voormalig Real Madrid-voorzitter Lorenzo Sanz, zijn overleden aan de gevolgen van het virus. In Spanje is momenteel tot 12 april een lockdown van kracht in een poging om de uitbraak van het virus in te dammen.

Vorige week gingen er nog geruchten rond dat de Spaanse bond ervoor zou kiezen om het seizoen helemaal niet meer af te maken, maar dat werd destijds tegengesproken door voorzitter Javier Tebas: “We gaan de competitie afmaken”, was hij stellig in gesprek met Cadena COPE. Barcelona gaat momenteel met een voorsprong van twee punten op achtervolger Real Madrid aan kop in LaLiga en wordt mogelijk aangewezen als kampioen wanneer het niet meer mogelijk blijkt om de competitie te hervatten. Er staan nog elf speelrondes op het programma in LaLiga.

Het coronavirus grijpt ook om zich heen onder de Spaanse clubs. Een significant deel van de selectie van Valencia is getroffen door het virus, terwijl bijvoorbeeld ook voormalig AZ-spits Jonathas, tegenwoordig speler van tweedeklasser Elche, positief is getest. De selectie van Real Madrid zit al enige tijd in zelfquarantaine nadat bij een speler van de basketbaltak van de club het virus werd vastgesteld.