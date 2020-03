‘Een nieuwe start, wie weet bij Ajax of Anderlecht, kan hem deugd doen’

De toekomst van Jan Vertonghen is al enige tijd onderwerp van gesprek. De 32-jarige verdediger lijkt Tottenham Hotspur aankomende zomer met een aflopend contract te gaan verlaten en een terugkeer naar Ajax is een van de opties. Vrijdag hintte de routinier zelf al naar een rentree in Amsterdam tijdens een gesprek met Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens, op de Belgische tv-zender Vier.

“Een terugkeer naar Ajax? Wie weet, dat zit wel in de planning”, liet hij zich toen ontvallen. Voormalig Rode Duivel Marc Degryse doet maandag een nieuwe duit in het zakje door in gesprek met Het Laatste Nieuws te stellen dat een terugkeer in de Eredivisie Vertonghen goed zou kunnen doen: “Vertonghen heeft het momenteel moeilijk, maar een nieuwe start bij een nieuwe club - wie weet Anderlecht, of Ajax - kan hem deugd doen”, laat Degryse optekenen.

Vertonghen beleefde een paar moeilijke maanden na het aantreden van manager José Mourinho bij the Spurs. De Portugees geeft achterin doorgaans de voorkeur aan spelers als Toby Alderweireld, Davinson Sánchez en Eric Dier. Degryse voegt echter toe dat het onder Mourinho’s voorganger Mauricio Pochettino ook niet altijd van een leien dakje ging voor Vertonghen.

“Vergeet niet dat hij ook al met Pochettino wat probleempjes had. Dat is Vertonghen - als hij het niet naar zijn zin heeft, kan hij het niet wegsteken. Maar met een nieuwe dynamiek na een transfer geloof ik dat het wel nog goedkomt met onze Jan”, sluit de oud-aanvaller af.