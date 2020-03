Santos rekent zich rijk en houdt Juventus torenhoge clausule voor

Scouts van de internationale topclubs reisden in oktober en november vorig jaar massaal af naar Brazilië voor het WK Onder-17. De grootste talenten ter wereld werden in kaart gebracht en de naam die door vrijwel alle scouts werd genoteerd was die van Kaio Jorge. De inmiddels achttienjarige spits van Santos liet zich tijdens het mondiale eindtoernooi gelden met vijf doelpunten en werd samen met zijn ploeggenoten gekroond tot wereldkampioen. Diverse spelers van zijn generatie zijn inmiddels vastgelegd door Europese topclubs en Kaio Jorge is het volgende supertalent van wie verwacht wordt dat hij na het lopende seizoen verhuist naar een absolute topcompetitie.

Europese topclubs zorgen al jarenlang een uittocht van toptalenten uit Brazilië. Real Madrid is met name de laatste jaren succesvol via de scouting in het Zuid-Amerikaanse land. Nadat het werd afgetroefd door Barcelona in de strijd om Neymar, werd besloten om van koers te veranderen en in te zetten op jongere talenten. De Spaanse grootmacht telde tientallen miljoenen euro’s neer voor spelers als Vinícius Júnior, Rodrygo en Reinier, waardoor het met de toekomst van de club wel goed zit. Talenten krijgen veelvuldig de kans in de Braziliaanse competitie en iedere keer dat een speler op jonge leeftijd debuteert bij een gerenommeerde club, duurt het niet lang voordat aanbiedingen vanuit met name Spanje en Portugal binnenkomen. De Europese verleiding is voor de talenten vaak niet te weerstaan, mede ook door de enorme contracten die met de transfers gemoeid zijn. Kaio Jorge kan op korte termijn aan die verleiding onderworpen worden, want hij wordt gelinkt aan diverse topclubs.

Clubs staan in de rij voor Jorge, net zoals dat het geval was bij Yan Couto. Laatstgenoemde gooide eveneens hoge ogen op het WK Onder-17, waarna Barcelona en Manchester City wilden toeslaan. De Catalanen bleken niet slagvaardig genoeg, want het waren the Citizens die de ‘nieuwe Dani Alves’ voor vijf jaar contracteerden. Komende zomer maakt hij voor minimaal zes en maximaal twaalf miljoen euro de overstap van Coritiba naar de Engelse topclub en met dat bedrag is de zeventienjarige rechtspoot de duurst verkochte speler van zijn huidige club ooit. Palmeiras-talent Gabriel Veron won de Gouden Bal op het jeugd-WK en zal net als Jorge op den duur de Atlantische Oceaan oversteken. De interesse in de jeugdige rechtsbuiten is enorm. Met een contract tot medio 2024 heeft Palmeiras zich beter ingedekt met oog op de verkoop van Veron, die bij de club wordt gezien als het grootste talent sinds Gabriel Jesus.

Kaio Jorge gelinkt aan PSV

Juventus was eerder dit jaar de eerste club die interesse toonde in Kaio Jorge Pinto Ramos. Deze week bracht BILD een rij met clubs naar buiten die eveneens belangstelling zouden hebben in de aanvaller. Real Madrid zou hem ook in het vizier hebben, terwijl ook RB Leipzig en PSV genoemd werden. Of de Eindhovenaren daadwerkelijk interesse hebben is onduidelijk, daar Nederlandse media en clubwatchers het gerucht van de Duitse boulevardkrant niet hebben kunnen bevestigen. Leipzig zou zijn naam op de schaduwlijst hebben gezet voor wanneer Timo Werner aan het einde van dit seizoen vertrekt. De pijlsnelle aanvaller staat in de nadrukkelijke belangstelling van Liverpool. Zo lijken er genoeg clubs met belangstelling voor Jorge en is het niet de vraag óf hij Santos na dit seizoen gaat verlaten, maar voor welke club en voor welk bedrag.

Om hem weg uit Brazilië te halen zouden clubs de ontsnappingsclausule uit het contract van Jorge moeten activeren. Dat bedrag is vastgesteld op vijftig miljoen euro. Met een contract tot aan december 2021 heeft Santos echter geen sterke onderhandelingspositie. Wanneer hij komende zomer niet wordt verkocht en geen nieuw contract tekent, kan hij een jaar later gratis vertrekken en blijft de club met lege handen achter. BILD schrijft daarom over een veel lagere transfersom en verwacht dat twintig miljoen euro genoeg moet zijn om Jorge, wiens marktwaarde door Transfermarkt wordt geschat op acht miljoen euro, los te weken bij Santos. Voor PSV zou dit een recordbedrag betekenen, terwijl het voor Europese topclubs een bedrag is dat haast lachend op tafel wordt gelegd.

Jorge komt uit een gezin waar voetbal altijd centraal heeft gestaan. Vader Jorge Ramos was profvoetballer in lagere Braziliaanse divisies en hij droomde ervan dat zijn zoon in zijn voetsporen zou treden. Jorge begon op jonge leeftijd met voetballen en meldde zich aan bij Nautico, een zaalvoetbalteam waar hij aan de lopende band scoorde. Het duurde niet lang voordat hij de overstap maakte naar rivaal Sport Recife, de club waar zijn vader op profniveau heeft gespeeld. Jorge had veel talent en omdat de kansen in het noordoosten van Brazilië voor jonge voetballers niet groot waren, besloot het gezin om te verhuizen naar het zuiden zodat zoonlief zijn droom kon najagen. Het ging snel met de ontwikkeling van de jonge aanvaller. São Paulo wilde hem opnemen in de jeugdopleiding, maar zijn voorkeur ging uit naar Santos, de club die al vele grote voetballers als Pelé, Neymar en Robinho had voortgebracht.

Jorge had niet veel tijd nodig om de trainers bij Santos te overtuigen. Naar verluidt wisten de coaches tijdens zijn proeftraining na vijf minuten al genoeg. “Ik weet nog goed dat hij pas elf jaar oud was toen ik zijn trainer was en we een finale speelden”, zegt Indio, voormalig jeugdtrainer van Jorge bij Santos, in Gazeta Esportiva. “We speelden tegen São Paulo. Het stond 1-1 en het zag er niet naar uit dat we zouden scoren. Tijdens een rustpauze vroeg Kaio aan zijn ploeggenoten om de bal naar hem te spelen in de zestien, want hij zou dan wel even scoren. Bij de eerste aanval die volgde kreeg hij de bal. Hij speeld zichzelf vrij en maakte de 2-1, het was machtig. We werden kampioen en hij eindigde als topscorer.” Jaren na die finale trad Jorge in de voetsporen van Neymar. Op de Copa Sao Paulo, een prestigieus jeugdtoernooi in Brazilië voor spelers tot twintig jaar, kwam hij als vijftienjarige binnen de lijnen tegen Alianca-CE. Hij scoorde meteen en werd samen met Neymar de jongste doelpuntenmaker van het toernooi aller tijden.

Jorge doorliep de jeugdteams van Santos en mocht zich jeugdinternational noemen. Het talent was pas vijftien jaar toen hij eind 2017 werd toegevoegd aan het beloftenteam van Santos en nog geen jaar later speelde hij zijn eerste officiële wedstrijd in de hoofdmacht. Toch duurde het tot aan het einde van vorig jaar dat hij in beeld kwam bij het grote publiek. Op het WK Onder-17 werd hij de speler met de meeste schoten op doel: 28. Hij kwam tot vijf doelpunten, inclusief een belangrijke goal in de finale tegen Mexico (1-2 winst). Voor het eerst sinds 2003 werd Brazilië Onder-17 wereldkampioen en behalve de wereldbeker mocht Jorge ook de bronzen schoen omhoog houden. Ajax-talent Sontje Hansen ging er vandoor met de Gouden Schoen. De Nederlands jeugdinternational was zes keer trefzeker en ontving de trofee uit handen van Ronaldo. Het succes op het jeugd-WK was voor Jorge welkom nadat hij er een frustrerend seizoen had opzitten bij Santos. Hij hikt al lange tijd tegen het eerste elftal aan, maar trainer Jorge Sampaoli gaf hem nauwelijks kansen. De voormalig bondscoach van Argentinië liet hem vorig jaar slechts drie keer invallen.

Kaio Jorge toont zijn bronzen schoen op het jeugd-WK in Brazilië.

Gelukkig voor Jorge is Sampaoli inmiddels vertrokken en heeft Santos met Jesualdo Ferreira een nieuwe trainer die het wel in hem ziet zitten. Een vaste basisplaats heeft hij nog niet onder de 73-jarige Portugese oefenmeester, maar hij mag al wel regelmatig ruiken aan het grote werk. Jorge is dus nog niet definitief doorgebroken bij Santos en de kans dat dit gaat gebeuren is niet groot, aangezien Juventus hem zo snel mogelijk wil binden. De club uit Turijn wil serieus zakendoen om de concurrentie te snel af te zijn. Santos-voorzitter Peres heeft tegenover Calciomercato bevestigd dat de Italiaanse grootmacht zich officieel heeft gemeld voor Jorge. “Het voetbal ligt dan wel stil, dat geldt niet voor de transfermarkt. De onderhandelingen zijn gaande”, aldus Peres, die bereid is om mee te werken aan een transfer. “Het is geen geheim dat er interesse is. Als de juiste aanbieding niet bij ons binnenkomt voor een door ons gestelde deadline, dan houden we hem hier tot aan het einde van het seizoen.”

"Juventus heeft geïnformeerd, maar nog geen officieel bod uitgebracht. Ik heb hen verteld dat de transferclausule van Kaio Jorge 75 miljoen euro bedraagt, maar we zijn bereid te praten. We denken aan een transfersom van rond de 30 miljoen euro, maar onderhandelen niet alleen met Juventus." De voorzitter van Santos schermt met veel interesse in Jorge: “Twee andere Italiaanse clubs zijn ook zeer actief, net als een Franse club. Maar omdat er nog geen namen bekend zijn in de media, ga ik ook geen namen onthullen.” Een transfer hangt dus in de lucht, al zal het nog wel even duren voordat Jorge in de hoofdmacht van Juventus te zien zal zijn. Gezien zijn leeftijd en de enorme concurrentie in het team van trainer Maurizio Sarri, zal hij nog een lange route moeten afleggen voordat hij het Allianz Stadium kan laten juichen.