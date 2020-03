‘Barça ziet eerste bod van 70 miljoen én twee spelers geweigerd worden’

Lautaro Martínez wordt de afgelopen tijd concreet gelinkt aan een overstap naar Barcelona en de Catalanen zouden nu al concreet actie hebben ondernomen om de Argentijnse spits los te weken bij Internazionale. Nicolò Schira, journalist van La Gazzetta dello Sport, meldt dat i Nerazzurri een eerste bod van Barcelona naar de prullenbak hebben verwezen.

De afkoopclausule in het tot 2023 lopende contract van Martínez bij Internazionale bedraagt 111 miljoen euro, maar Barcelona probeert om die transfersom enigszins te drukken door spelers in de deal te betrekken. De Catalanen boden Internazionale niet alleen zeventig miljoen, maar wilden ook Arturo Vidal en Nélson Semedo de omgekeerde weg laten bewandelen. Vidal werd eerder al nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Internazionale, daar trainer Antonio Conte prettige herinneringen bewaart aan hun samenwerking bij Juventus.

Desondanks ziet Internazionale niks in het plan om Vidal en Semedo te betrekken in de transfer van Martínez. De huidige nummer drie van de Serie A wil alleen geld ontvangen voor de 22-jarige spits en is voorlopig van plan om vast te houden aan de torenhoge afkoopclausule. Barcelona heeft een contract klaarliggen voor Martínez met een jaarsalaris van tien miljoen, maar moet er dus eerst nog zien uit te komen met Internazionale.

Martínez werd door Internazionale in de zomer van 2018 voor 25 miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Racing Club. De zeventienvoudig international van Argentinië speelde tot dusver 66 officiële wedstrijden voor de Italiaanse topclub, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 5 assists. Met name dit seizoen maakte Martínez de nodige indruk en met 16 treffers in 31 duels heeft hij zich dus in de kijker gespeeld bij Barcelona.