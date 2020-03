Leipzig-spits droomt van de Premier League: ‘Ik had twee opties in Engeland’

Patrik Schick weet niet waar hij volgend seizoen speelt. De Tsjechische spits draagt deze jaargang op huurbasis het shirt van RB Leipzig, dat de optie heeft om hem definitief over te nemen van AS Roma. Het is onzeker of de Duitse topclub gebruik gaat maken van deze optie. Schick laat tegenover iSPort.cz weten dat hij graag in de Premier League zou willen voetballen.

De 24-jarige aanvaller was dit seizoen zeven keer trefzeker in vijftien wedstrijden voor Leipzig. De club kan hem naar verluidt voor een bedrag van 29 miljoen euro overnemen aan het einde van deze jaargang. Schick zegt het goed naar zijn zin te hebben in Duitsland, maar uiteindelijk wil hij in Engeland terechtkomen. “Toen ik vertrok uit Tsjechië, was het mijn droom om in Italië te voetballen en dat is me gelukt. Om eerlijk te zijn voel ik me nu aangetrokken tot Engeland.”

Afgelopen zomer had Schick al voor een overstap naar Engeland kunnen kiezen. Er was namelijk meer dan genoeg interesse in zijn diensten. “Leipzig was zonder twijfel de juiste keuze”, aldus de spits. “Ik heb in Duitsland ook gesproken met Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Schalke 04. In Engeland waren er twee opties: Everton en Crystal Palace. In Spanje kon ik naar Valencia.”

Hoewel het zijn droom is om in Engeland te voetballen, had hij toch het beste gevoel bij een overstap naar de Bundesliga. “Ik had het gevoel dat Leipzig me echt wilde hebben. Daarnaast voelde ik het meeste bij de speelstijl van Julian Nagelsmann. Dus ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt.” Of Schick volgend seizoen het shirt van Leipzig draagt is door de coronacrisis hoogst onzeker geworden. RB Leipzig-directeur Markus Krösche laat in gesprek met Sport1 weten dat alle clubs financieel hard geraakt worden nu de competities zijn stilgelegd.