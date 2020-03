Radja Nainggolan schaart twee Nederlanders tot favoriete middenvelders

Radja Nainggolan keerde afgelopen zomer terug bij Cagliari, de club waar hij eerder tussen 2010 en 2014 actief was. De 31-jarige Belgische middenvelder droeg in Italië verder het shirt van Piacenza, AS Roma en Internazionale. In een Q&A op Instagram wijst Nainggolan met Kevin Strootman en Clarence Seedorf twee Nederlanders aan als hij gevraagd wordt naar zijn favoriete middenvelders.

“Ik heb Luka Modric altijd goed gevonden, omdat hij alles met een buitengewoon hoge standaard kan uitvoeren. Seedorf had waanzinnig veel kracht. Hij was de enige die ervoor zorgde dat ik helemaal niet aan de bal kwam, daar ben ik nooit overheen gekomen. Ik heb samengespeeld met heel veel goede spelers. Strootman was fantastisch voor zijn blessure, Daniele de Rossi was fenomenaal en Miralem Pjanic behoorde tot de beste spelers”, geeft Nainggolan te kennen.

“Bij Internazionale maakt Marcelo Brozovic het verschil. Nicolò Barella bewijst zelfs op zijn leeftijd al dat hij bij een topclub hoort. Er zijn zoveel goede spelers. Maar als ik moet kiezen, ga ik voor het geweldige middenveld dat we bij Roma hadden met Strootman, De Rossi en Pjanic”, gaat de Belgische middenvelder verder. Nainggolan, die momenteel door Cagliari wordt gehuurd van Internazionale, keerde afgelopen zomer terug naar Sardinië wegens de ziekte van zijn vrouw.

“Ik weet dat mensen graag schijven dat ik voor problemen zorg in de kleedkamer, maar dat is allemaal verzonnen. Ik kan goed opschieten met iedereen met wie ik heb gewerkt. Wat dat betreft heb ik nooit hoeven liegen, ik zeg wat ik denk. Ik zei altijd dat ik tot mijn 34e wilde spelen, maar ik overweeg nu door te gaan tot mijn vijftigste. Want het is niks om 24 uur per dag thuis te zitten”, verwijst Nainggolan naar de lockdown in Italië vanwege de uitbraak van het coronavirus. “Ik speel op de Playstation, kijk televisie en heb een DJ-set die ik af en toe gebruik, want anders zijn alle dagen hetzelfde.”