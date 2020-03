6-2 in De Kuip leidde tot crisisoverleg bij Ajax: ‘Zo kon het niet verder’

Ajax raakte vorig seizoen achterop in de strijd om het kampioenschap toen het met 6-2 verloor van Feyenoord in De Kuip. De ruime nederlaag tegen de aartsrivaal heeft voor een belangrijk kantelpunt gezorgd, zo vertelt Alfred Schreuder in de Volkskrant. “Die wedstrijd was voor ons een wake-upcall. Zo kon het niet verder”, zegt de toenmalig assistent-trainer van Ajax.

Schreuder merkte dat Ajax in aanloop naar de Klassieker als weken niet in vorm was. In Rotterdam kwamen de bezoekers nog wel op voorsprong, maar ging het uiteindelijk hard onderuit. “Feyenoord liep totaal over ons heen. De vlam sloeg in de pan. Dat moet je in De Kuip altijd voorkomen. Robin van Persie nam het publiek mee”, herinnert de huidige trainer van TSG Hoffenheim zich nog goed.

De technische staf van Ajax stak op de terugweg naar Amsterdam de koppen direct bij elkaar. Een dag later volgde een gesprek met de spelersgroep. “Alle belangrijke spelers deden hun zegje”, aldus Schreuder. “Dat is een van de belangrijkste gesprekken van het seizoen geweest.” Ajax beleefde uiteindelijk een van de beste seizoenen uit de clubgeschiedenis: in de Champions League werd de halve finale bereikt, waarna de landstitel en TOTO KNVB Beker in de wacht werden gesleept.

“Het plan was Ajax pijn te doen in de omschakeling, vooral over onze linkerflank”, weet Giovanni van Bronckhorst. De toenmalig trainer van Feyenoord wilde de zwakte van Ajax blootleggen: “We wisten dat Hakim Ziyech veel naar binnen trok en niet steeds achter onze linksback Calvin Verdonk (aan wilden lopen, red.). We wilden dat Calvin vaak werd aangespeeld en Ajax' rechtsachter Mazraoui naar hem toe zou komen, waardoor die de verdediging verliet en Ajax overal één op één kwam te staan. Alle ruimtes die open vielen moesten we benutten door steeds diep te gaan. Onze tactiek was om er een renwedstrijd van te maken. Na het eerste kwartier ging het precies zoals wij wilden.”