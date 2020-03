‘Zonder steun is de helft van alle clubs binnen zes maanden failliet’

De Ligue 1 zal niet voor 15 juni worden hervat, zo verwacht Bernard Caiazzo. De voorzitter van de Premiere Ligue, een orgaan dat de belangen van de clubs uit de Ligue 1 behartigt, denkt dat het nog maanden zal duren voordat het coronavirus onder controle is en de bal weer kan gaan rollen op de Franse velden. Het seizoen in Frankrijk is vooralsnog opgeschort tot 13 april, maar Caiazzo houdt er rekening mee dat de competitie nog bijna drie maanden stil zal liggen.

Caiazzo acht het van groot belang dat de Ligue 1 wordt uitgespeeld, ook al verwacht hij dat het nog maanden kan duren voordat de draad weer kan worden opgepakt. “Het is noodzakelijk dat de competitie wordt afgemaakt, ook al betekent dit dat het seizoen pas in juli of augustus klaar is”, zegt hij tegen France Bleu. “Alle clubs maken nu totaal ongeveer 250 miljoen euro verlies per maand en we kunnen niet spelen zolang alles onder controle is. Dat zal in juli of augustus zijn, maar op zijn vroegst op 15 juni.” De meeste clubs in de Ligue 1 hebben 28 wedstrijden afgewerkt. Paris Saint-Germain is koploper met een voorsprong van twaalf punten op de concurrentie.

Caiazzo verwacht dat clubs in grote financiële problemen gaan komen nu het volgens hem nog maanden gaat duren voordat er weer gespeeld kan worden. Hij denkt dat meerdere clubs zullen omvallen als er geen financiële steun komt vanuit externe partijen. “Ik maak me enorme zorgen over alle clubs. Zonder steun vanuit de regering is de helft van alle clubs binnen zes maanden failliet. De vijf grootste Europese competities hebben al vier miljard euro verloren. In de Franse competitie ligt dat bedrag tussen de vijfhonderd en zeshonderd miljoen euro.”

Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF), houdt ook rekening met een seizoen dat tot diep in de zomer doorgaat. Hoewel de bond 30 juni als einddatum ziet, verwacht hij dat het weken langer gaat duren voordat de Ligue 1 klaar is. “Ik zou echt niet weten hoe we de competitie in juni af krijgen met ook nog de Europese duels die moeten worden gespeeld', zei Le Graët in gesprek met L'Équipe. “Ons voorstel, dat we ook aan de UEFA zullen richten, is dat we ten minste tot 15 juli moeten door voetballen. Er is geen andere oplossing. Neem landen als Italië en Spanje, daar zullen de trainingen begin april zeker nog niet worden hervat.”