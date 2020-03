Hiddink schrikt van sterfgeval bij Real: ‘Ik kreeg een berichtje uit Spanje'

Lorenzo Sanz overleed zaterdag op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. Guus Hiddink werkte tussen juli 1998 en februari 1999 kortstondig samen met de bestuurder bij Real Madrid. De oefenmeester in ruste, tegenwoordig actief bij PSV als adviseur, bewaart goede herinneringen aan Sanz en noemt hem in gesprek met De Telegraaf een ‘warme man’.

“Ik kreeg een berichtje uit Spanje van een van de assistenten, met wie ik bij Valencia en Real Madrid had gewerkt, dat Sanz is overleden. Heel triest om te horen”, vertelt Hiddink, die tussen 1998 en 1999 als trainer bij Real Madrid werkte. Hij stelt dat Sanz, tussen 1995 en 2000 voorzitter van Real Madrid, een ‘familiegevoel’ probeerde te creëren. “De selectie werd door hem regelmatig uitgenodigd voor een lunch of diner. Bijna elke week meldde ik me na de training op vrijdag bij hem op kantoor om allerlei zaken door te nemen en dat gebeurde altijd met een kopje koffie en daarna een glas wijn.”

Hiddink merkt op dat Sanz ook een ‘impulsieve kant’ had en een paar maanden na het winnen van de wereldbeker moest hij zijn biezen pakken. Hij vertelt dat de aanwezigheid van Fernando Sanz, de zoon van de voorzitter, in de selectie de relatie ingewikkeld maakte. Sanz junior was volgens Hiddink ‘een heel behoorlijke speler’, maar niet genoeg om een basisplaats te veroveren in de defensie. “De president vroeg me op onze bijeenkomsten regelmatig naar zijn zoon. ’Mister’, zo sprak hij me altijd aan, ’hoe staat het met Fernando?’.”

“Maar ik kon van hem geen titular maken, want dan zou ik mijn geloofwaardigheid tegenover de groep verliezen. Op een gegeven moment heb ik de voorzitter gezegd, dat het misschien beter was als Fernando zijn carrière voortzette bij Malaga of Mallorca. Dat was niet lang voordat ik moest vertrekken”, zegt Hiddink. Ondanks zijn gedwongen vertrek bleef de verstandhouding met Sanz en Real Madrid in de daaropvolgende jaren goed. “Over zo’n situatie stappen ze in Spanje heel gemakkelijk heen. Als je dan weer bij de club komt, hoor je er gewoon weer bij.”