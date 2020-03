‘Ik verwacht niet dat Ajax na de zomer nog met hem doorgaat’

Ryan Babel keerde in januari op huurbasis terug bij Ajax. Door de vele blessures in de selectie van Erik ten Hag konden de Amsterdammers wel een aanvallende versterking gebruiken, terwijl de aanvaller zelf wel brood zag in een rentree met oog op het EK. Babel gaf aan dat het niet goed draaide bij Galatasaray en dat hij met veel speeltijd bij Ajax beter aan de start van het EK zou verschijnen. Nu het Europese eindtoernooi met een jaar is uitgesteld door het coronavirus, verwacht Hedwiges Maduro dat het voor de Ajacied lastig wordt om er volgend jaar bij te zijn.

De terugkeer van Babel bij Ajax wordt door velen bestempeld als tegenvallend. Toch vond Maduro de terugkeer van de Oranje-international in de Johan Cruijff ArenA begrijpelijk. “Zowel voor Ajax als voor hemzelf was het een logische stap”, zegt de oud-voetballer in gesprek met Ajax Showtime. “Ajax miste natuurlijk veel geblesseerde aanvallers, dus ik snapte dat ze naar een vervanger op zoek gingen. Ryan is bovendien een beetje hetzelfde type als David Neres en Quincy Promes. Het is een speler met snelheid op de flank, een international en het is iemand die Ajax door en door kent. Dat idee begreep ik dus heel goed. Ook voor Ryan zelf was het goed om naar Ajax te komen, veel speelminuten te maken en dan naar het EK te gaan. Ajax zou nog veel wedstrijden spelen, dus hij zou sowieso wel genoeg minuten maken.”

Babel kwam dit kalenderjaar moeizaam uit de verf. De vorm van Ajax was na de winterstop ver te zoeken en de 34-jarige routinier wist zich niet aan de malaise te onttrekken. Maduro denkt dat het komt doordat Babel niet veel vanaf zijn favoriete positie op de linkerkant heeft gespeeld: “Vanaf daar kan hij naar binnen komen en kan Nicolás Tagliafico over hem heen gaan. Linksbuiten is zijn beste positie en dat is al jaren zo, ook bij het Nederlands elftal. Aan de rechterkant, waar hij nu veel werd gebruikt, is hij eigenlijk een hele andere speler. Hij moet naar binnen kunnen trekken en met zijn snelheid en schoten gevaarlijk kunnen worden, maar dat komt er aan de rechterkant helemaal niet uit.”

Babel is onder bondscoach Ronald Koeman een vaste naam in de Oranje-selectie. Het is echter de vraag of de ex-speler van onder meer Liverpool er volgend jaar bij is op het uitgestelde toernooi. “Dat hangt deels van hemzelf af”, stelt Maduro. “Hij heeft specifieke kwaliteiten die andere spelers missen, maar in een jaar tijd kunnen zijn concurrenten zich ook snel ontwikkelen. Jongens als Steven Bergwijn en Donyell Malen zijn allemaal een stuk jonger en frisser, terwijl Babel nog ouder wordt. Met alle respect, maar het zal voor hem nu heel moeilijk worden.”

Ajax huurde Babel voor een halfjaar en op 30 juni loopt zijn contract af. Maduro denkt niet dat de huurling volgend seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA speelt. “Ik verwacht niet dat Ajax na de zomer nog met hem doorgaat, want dit was volgens mij vooral een korte termijn-oplossing. Of Ryan volgend jaar meegaat naar het EK zal dus erg afhangen van waar hij gaat spelen en op welke positie hij gaat spelen. Hij rendeert het beste aan de linkerkant, dus hopelijk gaat hij volgend seizoen naar een club waar hij lekker veel op zijn favoriete positie kan spelen. Hij zal constant moeten presteren, alleen dan kan hij volgend jaar nog steeds mee naar het EK.”