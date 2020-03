Doemscenario Eredivisie: geen kampioen en competitie naar 20 clubs

Wanneer dit seizoen door de uitbraak van het coronavirus geen voetbal meer kan worden gespeeld, dan bestaat de Eredivisie volgens De Telegraaf volgend seizoen uit twintig clubs. ADO Den Haag en RKC Waalwijk, de huidige nummer zeventien en achttien van de competitie, zullen niet degraderen, terwijl de nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie, SC Cambuur en De Graafschap, promoveren. De huidige stand zal gelden bij de verdeling van Europese tickets, terwijl het kampioenschap in zowel de Eredivisie als Keuken Kampioen Divisie niet zal worden vergeven.

De krant omschrijft dit als het worst case scenario wanneer de competitie niet kan worden hervat voor 30 juni. Wanneer de Eredivisie wel kan worden hervat, maar niet uitgespeeld, zal dit scenario toegepast worden, zo klinkt het. Als de draad in de competitie voor 30 juni weer kan worden opgepakt, dan heeft men vanuit de bond de voorkeur om de inhaalwedstrijden FC Utrecht – Ajax en AZ – Feyenoord eerst af te werken, omdat alle clubs dan evenveel wedstrijden hebben gespeeld voor aanvang van de laatste acht speelrondes. Wel of geen publiek is zou volgens het dagblad voor de clubs geen onderwerp van gesprek meer zijn, zolang er maar gespeeld kan worden.

Bij de verdeling van de tickets voor Europees voetbal zou Ajax zich op dit moment plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft evenveel punten als AZ, maar beschikt over een beter doelsaldo. Het team van Arne Slot zou derhalve instromen in de voorronde van de Champions League. Feyenoord, de huidige nummer drie op de ranglijst, zou zich in het genoemde noodscenario direct plaatsen voor de Europa League. PSV en Willem II, de nummers vier en vijf van de Eredivisie, zullen zich via de laatste voorronde van de Europa League voor de groepsfase moeten zien te plaatsen. Eén van deze tickets zou te verdienen zijn in de finale van de TOTO KNVB Beker, maar bij het scenario zou de eindstrijd in De Kuip geen doorgang vinden.

Bij een competitie met twintig Eredivisie-clubs zal er een competitieprogramma volgen met vier extra speelronden. Omdat aan het einde van het seizoen 2020/21 het EK op het programma staat, is er niet veel tijd om het seizoen later af te ronden en zullen er meer midweekse wedstrijden op de planning komen. De Telegraaf meldt dat het niet uit te sluiten is dat er dan ook met Kerstmis en Pasen gevoetbald wordt. Door een versterkte degradatieregeling zouden vier clubs degraderen, waardoor de Eredivisie in het seizoen 2021/22 weer uit achttien clubs zal bestaan.

Zondagavond schetste KNVB-voorzitter Just Spee al drie scenario’s over de hervatting van de competitie. “De eerste is: we spelen de competitie uit, met publiek. Het scenario dat daarna komt, is uitspelen, maar voor een deel zonder publiek”, aldus Spee, die ook nog een derde scenario aan het licht bracht bij NOS Studio Voetbal: “Als dat ook niet lukt, dan kom je in een situatie dat je wedstrijden moet schrappen. Dat moet je dan intelligent doen, want dan ga je regels veranderen, terwijl het spel al bezig is. Dat zijn ingewikkelde vragen."