Marco Asensio blijkt FIFA-koning van LaLiga en haalt 140.000 euro op

Marco Asensio heeft het FIFA-toernooi voor spelers uit LaLiga op zijn naam geschreven. Nu het voetbal in Europa stilligt door de uitbraak van het coronavirus, werd tegen de verveling een competitie opgezet voor spelers uit de hoogste afdeling van het Spaanse voetbal. Asensio bleek in de finale te sterk voor Leganés-aanvaller Aitor Ruibal. Met het toernooi is een totaalbedrag van 140.000 euro opgehaald voor Unicef. Het geld zal gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus.

Het idee om een FIFA-toernooi te organiseren voor de spelers van LaLiga was afkomstig van eSporter Ibai Llanos. Alle twintig clubs uit de Spaanse competitie leverde een speler af. Namens Barcelona zou Sergi Roberto meedoen, maar hij moest zich uiteindelijk terugtrekken omdat de Catalanen een deal hebben met Konami, de rivaal van EA Sports. Konami maakt Pro Evolution Soccer en dus mocht de Barcelona-middenvelder niet meedoen. Ruibal was in de halve finale te sterk voor Lucas Pérez van Alavés, terwijl Asensio in de halve eindstrijd Manuel Morlanes de baas was.

In de finale won Asensio met 4-2 van zijn opponent. Andere spelers die aan het toernooi deelnamen waren Marcos Llorente van Atlético Madrid Borja Iglesias (Real Betis), Eduardo Expósito (Eibar), Gorka Guruzeta (Athletic Club), Carlos Soler (Valencia), Adnan Januzaj (Real Sociedad) en Sergio Reguilón (Sevilla). Asensio gaat er met de hoofdprijs vandoor en kan zich weer richten op zijn herstel. De Spaans international staat al het gehele seizoen aan de kant met een knieblessure.