KNVB-voorzitter bespreekt drie opties en gaat in op extreem scenario

KNVB-voorzitter Just Spee heeft zondagavond bij NOS Studio Sport laten weten dat het niet uit te sluiten is dat wedstrijden in de Eredivisie geschrapt gaan worden. De bond tast nog volledig in het duister over de hervatting van de competitie en bereidt zich voor op verschillende scenario’s. "Het enige wat we echt weten, is dat er tot 6 april niet gevoetbald wordt.”

Voor het tweede weekend op rij is er niet gevoetbald op de Nederlandse velden en het is de vraag wanneer de bal weer gaat rollen. "Wij benaderen het als bond in stappen, want we hebben geen idee wat de situatie rondom het coronavirus is”, aldus Spee zondagavond in het televisieprogramma. De KNVB heeft verschillende scenario’s ontwikkeld.

“De eerste is: we spelen de competitie uit, met publiek. Het scenario dat daarna komt, is uitspelen, maar voor een deel zonder publiek”, aldus Spee, die ook nog een derde scenario aan het licht breng: “Als dat ook niet lukt, dan kom je in een situatie dat je wedstrijden moet schrappen. Dat moet je dan intelligent doen, want dan ga je regels veranderen, terwijl het spel al bezig is. Dat zijn ingewikkelde vragen."

De Eredivisie heeft intussen 25 speelrondes afgewerkt. Wanneer de competitie hervat wordt, zijn er nog negen speelrondes te aan. Daarna moeten de play-offs om Europees voetbal en promotie/degradatie gespeeld worden. De KNVB volgt de ontwikkelingen in Italië, het land dat het hardst is getroffen door het virus, op de voet. “Daar zeggen ze dat ze pas in oktober weer gaan voetballen. Als dat ook het scenario hier gaat worden, dan is het klaar."