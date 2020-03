Driessen pleit voor noodfonds en wijst naar diepe zakken bij ING en KNVB

Valentijn Driessen doet in zijn column voor De Telegraaf een dringende oproep aan de ING en KNVB. De chef voetbal van de krant vindt dat de hoofdsponsor van de voetbalbond en de bond zelf de clubs een financiële helpende hand moeten bieden gedurende de coronacrisis. Driessen stelt dat de bank zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen richting het voetbal. Met een noodfonds zouden de ergste klappen kunnen worden opgevangen. “Leuk hoor die doeltjes, ballen en hesjes van ING, de hoofdsponsor van de KNVB, voor de voetballerij. Nu blijft het echter oorverdovend stil vanuit het kantoor van de vertrekkende baas Ralph Hamers.”

Driessen stelt dat de bank het voetbal zou helpen wanneer het samen met de KNVB een noodfonds opzet. “Waar clubs bij banken als melaatsen gelden, hebben leden van die clubs indirect wel bijgedragen aan de noodfinanciering via de overheid om ING op de been te houden tijdens de bankencrisis. ING heeft toegang tot de kapitaalmarkt, waar de rente historisch laag is, en zou zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen richting het voetbal. Want was ING zelf medeverantwoordelijk voor de bankencrisis, de coronacrisis overkomt de clubs.”

Volgens Driessen kan de KNVB zelf ook een duit in het zakje doen voor het noodfonds. “In 2019 werd een positief resultaat behaald van bijna 3,5 miljoen euro en dit seizoen worden er opnieuw dikke zwarte cijfers geschreven als de finaleplaatsen bij de Nations League (mannen) en het WK (vrouwen) in de boeken komen”, zo schrijft hij. “Verder had de KNVB medio 2019 bijna 63 miljoen euro in kas. Ook dient de voetbalbond de clubs te helpen door soepeler om te gaan met licentievoorwaarden en sommige financiële en organisatorische verplichtingen op te schorten. Slechts een kwestie van een pennenstreek.”

Driessen geeft in zijn column aan dat voor amateur- en profclubs nauwelijks ruimte is om gebruik te maken van de genomen maatregelen door de overheid met betrekking tot het bedrijfsleven. Hij ziet ook enorme problemen bij voetbalclubs nu de inkomsten uitblijven en de kosten voor het personeel, stadionhuur en onderhoud doorgaan. “Zo’n noodfonds mag trouwens nooit een goedmakertje worden voor gevoerd wanbeleid”, benadrukt hij. Clubs ontvangen wekenlang – en misschien wel langer – geen inkomsten vanuit de kaartverkoop en horeca. “De grote clubs ondervinden daar minder hinder van, maar ook Telstar en Helmond Sport bedrijven betaald voetbal. Daar telt iedere euro, dus tevens de 11 euro voor een kaartje op de Oosttribune in Velsen of het broodje kroket van 2,50 euro op Sportpark De Braak.”