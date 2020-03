Vitesse bereikt akkoord en houdt naam van nieuwkomer voorlopig geheim

Vitesse heeft een nieuwe technisch directeur gestrikt, zo meldt De Gelderlander zondagavond. Volgens de regionale krant gaat het om een Duitser, wiens naam nog geheim wordt gehouden door de club. De nog onbekende bestuurder wordt in Arnhem de permanente opvolger van Mohammed Allach, die begin januari afzwaaide als technisch directeur.

Allach raakte bij Vitesse in conflict met clubeigenaar Valeri Oyf over de zeggenschap op technisch vlak. De vertrokken directeur stond niet achter de aanstelling van Edward Sturing als opvolger van trainer Leonid Slutsky. Allach was zo verbolgen over de kwestie dat hij besloot te vertrekken. Sindsdien worden zijn taken op interim-basis waargenomen door Marc van Hintum, die aan het roer stond tijdens de winterse transferperiode.

Van Hintum heeft geen ambities om aan te blijven als td en zal na de aanstelling van de Duitse directeur terugkeren in zijn oude rol als hoofdscout. De kans dat clubeigenaar Oyf ook met de opvolger van Allach en Van Hintum in conflict zal raken lijkt een stuk kleiner, want volgens De Gelderlander geldt de nieuwe directeur als 'bondgenoot' van de Russische oligarch.

Vitesse heeft al een akkoord bereikt, maar de presentatie van de nieuwe directeur wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. De aanstelling had echter de nodige voeten in de aarde. De scouting zou een 'groot aantal kandidaten' hebben voorgedragen, maar die werden allemaal van tafel geveegd. Vervolgens besloot Oyf samen met landgenoot Yevgeni Merkel, lid van de Raad van Commissarissen, de regie over te nemen in het selectieproces. Vanuit het netwerk van Merkel is men uitgekomen bij de nieuwe beleidsbepaler.

Voor de nieuwe directeur ligt direct het nodige werk klaar, zo stipt de regionale krant aan. Zo beschikken keepers Remko Pasveer en Kostas Lamprou en veldspelers Tim Matavz, Bryan Linssen, Julian Lelieveld, Ozgür Aktas en Patrick Vroegh over een aflopend contract. Hetzelfde geldt voor huurlingen Joshua Brenet (TSG Hoffenheim), Nouha Dicko (Hull City), Jay-Roy Grot (Leeds United) en Armando Obispo (PSV). Duidelijk is vooralsnog dat Vitesse in ieder geval Pasveer en clubtopscorer Linssen wil behouden.