Eloy Room moest sociale media vermijden: ‘Als een dief in de nacht vertrokken’

Eloy Room is voorlopig terug in Nederland. Na gesprekken met zijn club Columbus Crew en met de Amerikaanse voetbalbond (USSF) kreeg de doelman toestemming om het vliegtuig richting Schiphol te pakken; hij wilde een eventuele lockdown in de Verenigde Staten voor zijn. In gesprek met Voetbal International vertelt Room dat zijn vriendin half april is uitgerekend en dat hij de geboorte van zijn eerste kindje wil meemaken.

Het was door de aanhoudende coronacrisis de vraag of Room tijdens de competitiestop terug mocht naar Nederland. De staten Californië, Illinois en New York hebben inwoners al opgeroepen om alleen voor noodgevallen het huis te verlaten; in Ohio, de staat waarin Room woont en werkt, mogen bewoners nog wel naar buiten. Toen Room hoorde dat de bewegingsvrijheid in grote steden als Los Angeles, New York en Chicago werd ingeperkt, besloot hij snel te handelen.

"Ik had al met de club een overeenstemming dat ik terug mocht vliegen in de dagen voor de bevalling om die mee te maken", vertelt Room. "Het wordt ons eerste kindje. Maar nu had ik zoiets: ik wil terug. Stel je voor dat ik in lockdown zit en mijn vriendin zonder mij bevalt? Gelukkig begrepen de mensen bij de club dat, maar we moesten toestemming hebben van de voetbalbond. Zij wilden liever dat ik zou blijven, maar na een aantal gesprekken stemden ze toch in. Ik heb direct mijn ticket geboekt."

Van de USSF kreeg 31-jarige ex-doelman van Vitesse en PSV wel het verzoek om zichzelf uit de schijnwerpers te houden. Hij mocht op sociale media niets over zijn vlucht vermelden. "Ik ben dus een beetje als een dief in de nacht vertrokken", beaamt Room. "Eerst naar het vliegveld van Detroit en toen zes uur naar Amsterdam. Ik vermoedde dat het vliegtuig behoorlijk leeg zou zijn, maar toen ik bij de gate kwam hoorde ik allemaal Nederlanders. Ze wilden allemaal snel naar huis."