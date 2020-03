Elia: ‘Het is moeilijk te bespreken, het ligt gevoelig, maar ik ben straight'

Eljero Elia is bezig aan zijn laatste maanden bij Istanbul Basaksehir. De aanvaller beschikt over een aflopend contract en bevestigt zondagavond in de uitzending van Rondo dat hij niet wil bijtekenen. Elia belandde kort voor de competitiestop in de Süper Lig op de bank bij Basaksehir en suggereert dat zijn onwil om bij te tekenen de reden daarvoor is.

Elia is bezig aan zijn derde seizoen in Turkije en noteerde deze jaargang achttien optredens in de competitie, waarin hij eenmaal scoorde en twee assists gaf. Na twaalf opeenvolgende basisplekken in de competitie bleef hij op zaterdag 7 maart op de bank in de uitwedstrijd tegen Göztepe SK (0-3 zege). Vevolgens behoorde hij niet tot de selectie voor de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen (1-0 zege) en zat hij in de uitwedstrijd tegen Trabzonspor (1-1) opnieuw negentig minuten op de bank.Elia vertelde eerder al aan FOX Sports dat er 'politieke spelletjes' worden gespeeld en hij daarvan de dupe is.

"We gaan kijken wat er gaat gebeuren", zegt de 33-jarige buitenspeler zondagavond, in een vooruitblik op komende zomer. Een langer verblijf in Istanbul ijkt geen optie nu de onderlinge onenigheid is geëscaleerd. "Ik was ineens uit de selectie verwijderd. Het is niet ingewikkeld, maar het is moeilijk om erover te praten. Het ligt gevoelig." Als tafelgast Emile Schelvis opwerpt dat hij 'gewoon niet wil bijtekenen', moet Elia aanvankelijk lachen voordat hij antwoord geeft. "Ja. Ik ben gewoon straight, ik ben altijd eerlijk. Ik wil gewoon niet bijtekenen. Ik wil een andere weg inslaan."

"Ik wil nog één keer een mooi avontuur aangaan. Het maakt niet uit waar het is, als ik maar plezier heb in het spel", voegt hij toe. Voorlopig is hij echter vooral bezig om fit te blijven, daar de competitie in Turkije is stopgezet. "Ik ben normaal nuchter, maar dit is wel heel eng", geeft hij toe. Het liefst was Elia nu bij zijn familie en vrienden in Nederland, maar hij mag het land niet verlaten. "Ik ben niet van de private jets, maar ik had wel een private jet genomen als het had gekund. Ik zag dat heel veel spelers van Paris Saint-Germain zo naar hun eigen land zijn gegaan. Ik kan wel begrijpen dat je terug wilt naar je eigen land."