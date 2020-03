‘Liverpool aast bij vertrek Dejan Lovren op deal in Madrid'

Liverpool gaat na dit seizoen afscheid nemen van Dejan Lovren. Het aflopende contract van de dertigjarige verdediger gaat niet verlengd worden en dus kijken the Reds om zich heen voor een vervanger. Volgens AS heeft de koploper van de Premier League de pijlen gericht op José María Giménez van Atlético Madrid. Ook zouden Alessandro Bastoni van Internazionale en RB Leipzig-verdediger Dayot Upamecano in beeld zijn.

Manager Jürgen Klopp zoekt volgens de Spaanse krant een verdediger die zowel sterk in de lucht is als comfortabel aan de bal. De 25-jarige Giménez zou beide facetten goed beheersen, waardoor hij kandidaat is bij Liverpool. De Uruguayaan is echter geen goedkopen optie, daar er een afkoopsom van 120 miljoen euro is opgenomen in zijn tot medio 2023 doorlopende contract. De 58-voudig international kwam in de afgelopen seizoenen regelmatig aan spelen toe onder Simeone, maar dat is dit seizoen anders.

Door blessureleed kwam hij deze jaargang pas tot zestien wedstrijden in alle competities. Simeone koos dit seizoen vaker voor een centraal duo bestaande uit Felipe en Stefan Savic. De laatste wedstrijd van Giménez namens de Spaanse topclub was op Anfield, toen Atlético Madrid de titelverdediger in de verlenging uit de Champions League knikkerde. Bij Liverpool zou hij de concurrentie aan moeten gaan met Joe Gomez en Virgil van Dijk.

Ook Bastoni is volgens de Spaanse krant in beeld bij Liverpool. De twintigjarige mandekker is geen vaste basisklant bij Internazionale, waar hij concurreert met onder meer Stefan de Vrij en Milan Skriniar. Zijn contract in het Giuseppe Meazza loopt door tot medio 2023. Upamecano is een van de sterkhouders bij Leipzig en staat tot aan de zomer van 2021 onder contract.