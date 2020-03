Oranje-international blikt terug op 2018: ‘Er waren veel haters toen’

De voetbalcarrière van Arnaut Danjuma Groeneveld volgt een enigszins atypisch pad. De 23-jarige vleugelaanvaller, die sinds afgelopen zomer onder contract staat bij Bournemouth, maakte exact twee jaar geleden zijn debuut voor Jong Oranje, terwijl hij onder contract stond bij Keuken Kampioen Divisie-club NEC. "Er waren een hoop haters en twijfelaars toen", zo blikt Groeneveld op zijn Instagram-pagina terug.

Groeneveld had op 22 maart 2018 een basisplaats tegen Jong België (1-4 verlies) en maakte bij zijn debuut direct zijn eerste interlanddoelpunt. "Er waren veel haters, omdat ik de enige speler was die op dat moment in de tweede divisie van Nederland speelde", zegt Groeneveld. "Maar ik rechtte mijn rug toen iedereen aan me twijfelde. Dat is wat ik doe. De enige persoon die me kan verslaan, ben ikzelf."

Kritiek laat Groeneveld, die in zes wedstrijden voor Oranje uiteindelijk twee doelpunten zou maken, naar eigen zeggen makkelijk van zich afglijden. "Haters en twijfelaars kunnen mij totaal geen druk opleggen", zegt de buitenspeler, die ook steun heeft aan zijn geloof. "Met Allah aan mijn zijde, mag de hele wereld tegen me zijn. Wees nooit wat mensen van je verwachten, wees jezelf. De enige weg is de weg voorwaarts."

In de zomer van 2018 verraste Club Brugge door Groeneveld weg te halen bij NEC. De aanvaller imponeerde in zijn eerste in België, onder meer door een prachtig doelpunt te maken in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid (3-1 verlies). Vlak na die fantastische treffer mocht Groeneveld van bondscoach Ronald Koeman zijn debuut maken voor het grote Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (3-0 winst). Drie dagen later maakte Groeneveld tegen België (1-1) zijn eerste Oranje-doelpunt, maar sindsdien werd hij niet meer opgeroepen door Koeman. In zijn eerste seizoen voor Bournemouth kwam Groeneveld mede door blessureleed tot nu toe slechts tot negen Premier League-duels (geen goals).