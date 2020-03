Broer Higuaín slaat met tirade keihard terug: ‘Hij is niet gevlucht, oké?’

Bij Juventus hebben Blaise Matuidi, Paulo Dybala en Daniele Rugani positief getest op het coronavirus. De rest van de selectie van trainer Maurizio Sarri verblijft derhalve verplicht voor veertien dagen in zelfisolatie. Desondanks besloot Gonzalo Higuaín afgelopen woensdag om terug te keren naar Argentinië, wat de aanvaller op veel kritiek kwam te staan. Onder meer de bekende Italiaanse advocaat Rinaldo Romanelli vond het in gesprek met Corriere dello Sport onbegrijpelijk dat Higuaín toestemming kreeg van Juventus om Italië tijdens de coronacrisis te verlaten.

Nicola Higuaín, de broer van de Juventus-aanvaller, lijkt de aanval te openen op Romanelli, zonder daarbij expliciet de naam van de advocaat, die druk bezig is met de coronacrisis, te noemen. "Onze moeder vecht momenteel tegen een ziekte die kanker heet, zoals zoveel mensen dat op de wereld doen", zo schrijft hij in een bericht op Facebook. "Zulke mensen zijn niet bezorgd om de gezondheid van mijn moeder, ze zijn er alleen maar op uit om het magische woord ‘Higuaín’ te laten vallen. Zo gaat dat blijkbaar in deze wereld."

"Iedereen weet voor wie dit bericht bedoeld is en ik wil ook niet generaliseren", vervolgt Nicola Higuaín zijn betoog. "Mijn broer Gonzalo is met toestemming van de club en met een bewijs dat hij negatief heeft getest op het coronavirus afgereisd. Hij neemt net als alle Argentijnen de maatregelen omtrent de zelfisolatie in acht, zoals dat is opgelegd door de president. Higuaín is dus niet gevlucht, oké? Hij wilde in deze moeilijke tijd bij zijn moeder zijn", aldus de broer van de Juventus-spits, die zich wederom lijkt te richten tot Romanelli. "Gebruik dus niet het magische woord in deze delicate familiekwestie. Je kunt je beter bezighouden met belangrijkere zaken. Hartelijk bedankt."